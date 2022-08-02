Игорь Артамонов: Мы вами гордимся! Никто, кроме вас!

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Руководитель Липецкой области Игорь Артамонов поздравил десантников с Днём ВДВ, который отмечается сегодня. «Десантники всегда на передовой, самые первые в горячих точках, самоотверженные и сильные духом. Сегодня – ваш праздник! Поздравляю всех с Днём ВДВ! Липецкие десантники – крепкое боевое братство. Спасибо за вашу верность Родине, за то, что защищали её в самых опасных боевых действиях и продолжаете это делать сегодня в ходе специальной военной операции. Мы вами гордимся! Никто, кроме вас!», – написал губернатор в своём телеграм-канале.

День ВДВ липецкие десантники в этом году отметили традиционным шествием по центру города. В предыдущие два года торжества не проводились из-за ковидных ограничений. Сегодня сотни десантников вместе с семьями приняли участие в торжественном митинге на площади Героев. С приветственным словом к ним обратился первый заместитель губернатора Липецкой области Александр Рябченко.

«Мужество, отвага, профессионализм – это всегда было особенностью десантников, – подчеркнул Александр Рябченко. – Служить в «крылатой пехоте», быть членом этого братства – особая честь. Хочу всем военнослужащим этого рода войск, которые защищали нашу Родину и продолжают с честью выполнять свой воинский долг, пожелать крепости духа, стойкости и здоровья».

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В этом году отмечается 20-летие со дня основания Союза десантников России, ставшего базой для создания Международного союза десантников и объединившего множество подразделений по всей России и представителей других родов войск. К празднику было приурочено торжественное награждение. Юбилейной памятной медалью «20 лет Союзу десантников России» сегодня был отмечен участник боевых действий в Афганистане, ветеран ВДВ Николай Старостин. Часами от командующего Воздушно-десантных войск Российской Федерации награждён председатель липецкой областной общественной организации «Союз офицеров ВДВ и ветеранов боевых действий» Евгений Чуносов.

От площади Героев колонна десантников в сопровождении оркестра Липецкого авиацентра проследовала по улице Зегеля и Петровскому спуску в Нижний парк. По пути ветеранов воздушно-десантных войск приветствовали горожане. В парке по случаю праздника организовали концертную программу и устроили спортивные состязания – десантники состязались в перетягивании каната, жиме гирь, армреслинге.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области.