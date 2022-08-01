Игорь Артамонов: Мы активно работаем в вопросах водоснабжения, чтобы значительно улучшить качество жизни населения Липецкой области

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Работы по модернизации водоснабжения ведутся в селе Нижний Воргол Елецкого района благодаря федеральному проекту «Чистая вода». Предусмотрено строительство четырех артезианских скважин и водопровода общей протяженностью 7,7 км. В результате реализации проекта к концу 2022 года качественным водоснабжением будут дополнительно обеспечены 660 человек. На данный момент проложено более 4,5 км сетей водопровода, завершено бурение всех четырех скважин, смонтированы две водонапорные башни, специалисты приступили к обустройству скважин.

«Водоснабжение является одной из наиболее актуальных проблем, волнующих людей, – подчеркивает губернатор Игорь Артамонов. – Мы активно работаем в этом направлении, чтобы значительно улучшить качество жизни населения Липецкой области».

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Работа по обеспечению жителей водоснабжением в Липецкой области ведется и благодаря и другим проектам. Во всех районах области в 2022 году планируется проложить 60 км сетей водоснабжения и 10 км сетей водоотведения, а также пробурить 17 новых скважин.

Также на территории Ельца продолжается второй этап строительства сетей водоснабжения и водоотведения Елецкого участка особых экономических зон «Липецк» и «Елецпром». Здесь работает крупнейший в Европе завод по производству средств защиты растений. Модернизация системы водоснабжения даст импульс развитию территории. Подрядчик проложит более полутора километров сетей водоснабжения, построит водонапорную станцию и проведет реконструкцию камеры на пересечении улиц Пушкина и Лермонтова в Ельце. Выполненные к концу 2022 года работы позволят обеспечить качественным Елецкий участок особой экономической зоны «Липецк» и более восьми тысяч жителей Ельца.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области.