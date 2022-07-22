Игорь Артамонов: Люди должны получить хорошее жильё

Фото предоставлены пресс-службой правительства Липецкой области

Руководитель Липецкой области Игорь Артамонов проверил, как в Лебедяни ведётся строительство важных социальных объектов. Глава региона побывал на стройплощадках домов для переселенцев из ветхого жилья и корпуса школы №3. На объектах работают новые подрядчики, с предыдущими расторгнуты контракты из-за несвоевременного исполнения этими компаниями своих обязательств.

Фото предоставлены пресс-службой правительства Липецкой области

Строительство нового корпуса школы ведётся по программе «Комплексное развитие сельских территорий». Как заверил подрядчик, на сегодняшний день перебоев с поставкой материалов нет, темпы работ не вызывают опасений. Общие строительные работы должны завершиться в текущем году, в мае будущего года объект планируют ввести в эксплуатацию. Корпус рассчитан на 500 мест.

«Новый подрядчик вызывает доверие. Работу компании постоянно контролирует глава района. Ему поручено уделить особое внимание закупке оборудования для школы. В нынешней экономической ситуации лучше сделать это раньше, чтобы гарантировать исполнение обязательств, а главное – создать максимально комфортные условия для школьников», – прокомментировал Игорь Артамонов.

Фото предоставлены пресс-службой правительства Липецкой области

На стройплощадках трёх пятиэтажных домов для переселенцев из аварийного жилья, возводимых в рамках реализации федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национального проекта «Жилье и городская среда», сейчас ведётся активная работа. Одно здание почти готово – идёт внутренняя отделка и остекление, ещё два дома – в разной степени готовности.

В разговоре с подрядчиком губернатор подчеркнул, что сбавлять темпы нельзя. Глава района Роман Ченцов сообщил, что для ускорения темпа работ рассматривается возможность привлечения субподрядной организации, а также добавил, что квартиры в строящихся домах лебедянцы должны получить в конце года.

«Важно не сбавлять темпы и при этом следить за качеством работ. Люди должны получить хорошее жильё», – подчеркнул губернатор.

Также в ходе рабочей поездки в Лебедянь Игорь Артамонов принял участие в открытии Дворца бракосочетания. Объект строился не без проблем, осенью 2021 пришлось расторгнуть контракт с недобросовестным подрядчиком, новая организация полностью выполнила свои обязательства.

В день открытия в новом ЗАГСе чествовали семью Гончаровых. Александр Николаевич и Татьяна Ивановна отмечают 50-летие супружеской жизни. С золотой свадьбой их поздравил губернатор. Игорь Артамонов поблагодарил семью Гончаровых за то, что они являются достойным примером для молодёжи.