На экране – лето: совместно с экспертом Tele2 собрала атмосферную подборку

Кроме того, оператор приготовил для клиентов, подключивших мультиподписку Mixx, выгодное предложение − доступ к 25 000 фильмам, сериалам и 110 ТВ-каналам от Wink.

«Отряд Таганок» (Россия, 2021), (6+)

Прекрасная современная экранизация повести классика башкирской советской литературы Мустая Карима. Захватывающий приключенческий фильм о настоящей дружбе, проверенной в испытаниях, о силе духа и взаимопомощи. По его сюжету вдохновленные фильмом «Тимур и его команда» мальчишки из маленького аула создают отряд «Таганок», чтобы заселить рыбой озеро на вершине горы Кирамет и тем самым спасти гору. Труден путь на высокую гору, но еще сложнее испытания, которым подвергнутся дружба, сила воли и характеры членов отряда.

«Частное пионерское» (Россия, 2013), (6+)

Добрая и поучительная история о счастливом советском детстве двух лучших друзей − пятиклассников Мишки и Димки, снятая по мотивам одноименной книги Михаила Сеславинского. На рыбалке один из ребят падает в реку. Жизнь ему спасает неизвестно откуда появившаяся бездомная собака. Мальчики решают во что бы то ни стало оставить собаку себе, но их родители категорически против. На ночь пса оставляют на улице, откуда он попадает в приют для бездомных животных. Чтобы выкупить собаку, ребятам придется раздобыть немалые деньги. На что пойдут подростки, чтобы спасти своего нового преданного друга? Кстати, у фильма есть продолжение.

«Пеликан» (Греция, Франция, 2011), (6+)

Чудесная, захватывающая и светлая история, снятая по роману французского писателя Эрика Буасе «Никостратос». Фильм о том, как один случайно найденный пеликан помогает главному герою, мальчику, который недавно потерял мать, вновь обрести своего отца и возродить его к жизни. Эта картина возвращает зрителей в детство, когда можно было смело мечтать и искренне любить все живое. Это гимн свободе и призыв ко всем взрослым не забывать, что их сердца способны бескорыстно любить и по-детски верить в чудо. Красивейшие ландшафты греческого острова и удивительно самобытный саундтрек позволят вам совершить увлекательное путешествие в детство.

«Прогулка» (Россия, 2003), (16+)

В центре внимания − три молодых человека – девушка и два ее случайных спутника, которые переживают за один день весь спектр эмоций: от радости до грусти. Их прогулка по знаковым местам города не оставит никого равнодушным, хотя Санкт-Петербург показан здесь не совсем привычно, не величественно, а скорее невзначай, на заднем плане, с акцентом на стройки, а не на достопримечательности. Это красивое и атмосферное кино про яркие эмоции, которые героям удается прожить за один летний день. Несмотря на свою простоту, сюжет держит зрителя в постоянном напряжении, но разрешается совершенно неожиданно.

Лето – любимое многими время года, наполненное чувствами и маленькими приключениями, которые особенно приятно вспоминать долгими зимними вечерами. И хорошее кино, которое светом, юмором и музыкой настраивает на нужный лад – отличный способ провести время и по-новому взглянуть на теплый сезон. Tele2 заботится о комфорте своих клиентов и приготовила множество удобных и полезных предложений, оформив все это в мультиподписку Mixx. Сервис включает в себя не только доступ к 25 000 фильмам, сериалам и 110 ТВ-каналам от Wink, но и позволяет слушать любимые треки во «ВКонтакте» или в приложении «VK Музыка» без рекламы и в фоновом режиме, со скидкой читать книги на «ЛитРес», а еще заказывать доставку в сервисах «Еда ВКонтакте», Delivery Club и «Самокат» и многое другое.