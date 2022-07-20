В ближайшее время в Борисоглебске Воронежской области сдадут школу на 1200 учеников

Фото: Воронежская областная Дума

Председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов и глава администрации Борисоглебского городского округа Андрей Пищугин обсудили в ходе рабочей встречи, как идет строительство ряда крупных объектов в муниципальном образовании, которые получают финансирование, в том числе из региональной казны.

Андрей Пищугин также проинформировал Владимира Нетёсова о ремонтных работах в учреждениях культуры и организации летней оздоровительной кампании.

Особое внимание было уделено реализации масштабных проектов, софинансируемых из областного бюджета. Так, сегодня на территории городского округа ведется строительство таких крупных социальных объектов, как спортивно-оздоровительный комплекс, Ледовая арена, школа, детский сад, пристройка к зданию больницы для размещения ангиографа.

В частности, Ледовая арена в Восточном микрорайоне, которая строится в рамках нацпроекта «Спорт — норма жизни», предназначена для проведения учебно-тренировочных занятий по хоккею и фигурному катанию, спортивных мероприятий, для массового катания. В здании будут размещаться ледовое поле, зал оздоровительной гимнастики, тренажерный зал. Проектом предусмотрена установка трибун на 250 мест. Единовременная пропускная способность для массового катания составит 100 человек. Строительство спортивно-оздоровительного комплекса ведется в рамках государственной программы Воронежской области «Развитие физической культуры и спорта». В первом этапе строительства планируется оборудовать зал для занятий разными видами спорта, тренажерный зал, раздевалки с душевыми, во втором — бассейн.

Строительство школы на 1224 учащихся осуществляется в рамках нацпроекта «Жилье». В настоящее время проводятся отделочные работы внутри здания и работы по озеленению прилегающей территории. Школа будет состоять из учебного, общественного и спортивного корпусов. На территории учреждения предусмотрены футбольная, хоккейная, баскетбольная, волейбольная площадки, блок раздевалок, котельная, здание автостоянки, теневые навесы. Планируемая сдача объекта подрядной организацией — август текущего года.

Детский сад на 150 мест строится по государственной программе Воронежской области «Развитие образования». Для воспитанников предусмотрены физкультурный и музыкальные залы, кружковые и учебные помещения, медицинский и пищевой блоки, игровые детские площадки.

Владимир Нетёсов отметил необходимость неукоснительного соблюдения графиков строительства всех объектов образования, чтобы дети смогли своевременно включиться в учебно-воспитательный процесс.

Одной из тем, которые обсудили Владимир Нетёсов и Андрей Пищугин, был вопрос модернизации сетей водоснабжения и водоотведения на территории округа.

Коснулись и деталей подготовки к предстоящему празднованию 325-летия со дня основания Борисоглебска. Борисоглебскому городскому округу из бюджета региона выделены денежные средства на благоустройство набережной реки Ворона. К работам приступят уже в текущем году. А в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» в 2023 году начнутся работы по обустройству сквера «На Парковой»: этот проект вошел в число победителей по итогам Всероссийского голосования по выбору общественных территорий для благоустройства.

Также в рамках встречи Владимир Нетёсов вручил Андрею Пищугин Почетную грамоту регионального парламента за личный вклад в развитие Борисоглебского городского округа.