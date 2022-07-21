Эвакуированные из горевшей в Мценске трехэтажки люди будут жить в ПВР

Трехэтажка в городе Мценске горела 20 июля Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

В пункте временного размещения придется жить людям, эвакуированным из пожара в многоквартирном доме. 20 июля в городе Мценске пламя объяло трехэтажку.

Огонь разгорелся днем, в первом часу. Жильцы дома по Заводской 1 позвонили в МЧС, на место прибыли пожарные сразу из трех частей. К тому моменту уже открытым пламенем горела кровля дома, языки пламени вырывались с крыши и грозились перекинуться на находящийся рядом дом, добраться до квартир на третьем этаже. Внутри здания находились люди.

Кровля дома полностью сгорела Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

- Пожарными были сформированы звенья газодымозащитников для спасения и эвакуации людей. Из дома были эвакуированы 15 человек, в том числе пятеро детей , - рассказали "КП" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

К счастью, пожарные сработали оперативно и удалось избежать жертв. Лишь одной пожилой женщине стало плохо от нервов, скорая доставила ее в больницу. Спасены от огня и квартиры, но жить в доме пока что люди не смогут: помещения залиты, электричество, вода и газ отключены. Пока что амчанам придется разместиться в ПВР, который власти развернули на базе техникума агробизнеса и сервиса в Мценске.

Жертв удалось избежать Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

- Люди в данный момент проживать в доме не смогут, помещения должны просохнуть, для того чтобы можно было восстановить электроснабжение. После проведенного экстренного совещания мы предложили жильцам дома переселиться в пункт временного размещения. В ближайшее время люди смогут забрать из дома вещи первой необходимости, - рассказал "КП" Николай Кочетаев, глава города Мценска.

Для того, чтобы в пустующие квартиры не пробрались вандалы или мародеры, возле трехэтажки будут дежурить полицейские.

Проживать в доме пока что невозможно Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

Что касается причины, по которой разбушевался огонь, то ее еще предстоит установить. Известно, что в доме полностью сгорела кровля, а перекрытия верхнего этажа не пострадали.

Это не первый серьезный пожар в многоквартирном доме, случившейся в Мценске за последние пару лет. В октябре 2021 тут полыхали крыши сразу двух пятиэтажных домов-общежитий. Тогда огонь охватил 650 квадратных метров кровли, пламя очень быстро распространилось. Из домов эвакуировали 70 человек, нескольких спасли, был пострадавший.

Сейчас прокуратура проводит проверку.

- Прокуратурой будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц, в чью компетенцию входят вопросы обеспечения противопожарной безопасности в многоквартирных домах, - сообщила "КП" Татьяна Цуканова, старший помощник прокурора Орловской области.