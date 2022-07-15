Напавшие на женщину-почтальона в Орловской области признались еще и в убийстве

Задержанные рецидивисты сознались в преступлениях

Вскрылись новые подробности криминального прошлого двоих разбойников, напавших на женщину-почтальона в городе Ливны Орловской области. И подробности поистине жуткие: негодяи, укравшие у беззащитной женщины сумку с деньгами, как оказалось, творили вещи и пострашнее. 62-летний и 32-летний грабители в июне безжалостно расправились с мужчиной, а тело его бросили возле кладбища.

10 июля в селе Бакланово было обнаружено бездыханное тело местного жителя. Криминалисты сразу установили: умер 41-летний мужчина не своей смертью. Кто-то убил его прямо рядом с кладбищем, здесь и оставил. Следователи стали распутывать цепочку событий.

- Задержаны подозреваемые в совершении данного преступления. Ими оказались 62 -летний житель города Ливны и 36-летний житель города Орла. В ходе первоначальных следственных действий они сознались в содеянном и сообщили, что в ночное время в конце июня 2022 года они встретились с потерпевшим а деревне Бакланово. Между ними произошел конфликт, в ходе которого один из подозреваемых избил потерпевшего металлической трубой, а другой нанес удары ножом в область шеи, от чего мужчина скончался на месте, после чего они скрылись с места происшествия, - рассказали об обстоятельствах убийства в СУ СК РФ по Орловской области.

Рецидивисты не остановились. Они спланировали нападение на почтальона и 8 июля претворили в жизнь свой план. В районном центре Ливны негодяи напали на женщину. Один ударил ее по голове и выхватил сумку с деньгами, предназначавшимися для выплат пенсий. Другой поджидал сообщника на машине, после нападения разбойники скрылись. В сумке было около полумиллиона рублей. Однако уйти от ответственности перед законом за свои злодеяния орловцам не удастся. Ранее полицейские возбудили уголовное дело о разбойном нападении, теперь в эту же копилку добавилась статья об убийстве.

Во время допросов оба задержанных в убийстве сознались, показали, как именно все происходило. Впереди экспертизы и другие следственные действия.

- В ближайшее время планируется передача данного уголовного дела для дальнейшего расследования в отдел по расследованию особо важных дел следственного управления с последующим соединением с уголовным делом об убийстве, - сообщил "Комсомолке" Александр Коргин, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.