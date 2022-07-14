Рецепт запоминающегося лета: вкусные завтраки от бренд-шефа и Tele2

Кроме того, для клиентов, подключивших мультиподписку Mixx, оператор сделал выгодное предложение: бонусы и скидки от служб доставки еды и продуктов Delivery Club и «Еда ВКонтакте», где они смогут заказать все необходимые ингредиенты для приготовления блюд от шефа.

Подборка состоит из несложных и вкусных завтраков, которые можно быстро сделать в домашних условиях. Эксперт отмечает, что для их приготовления необходимо правильно распределить время, особенно если в составе есть яйца и тосты. Рецепты рассчитаны таким образом, что в момент подачи завтрак остается теплым.

Шампиньоны с тостами и отварными яйцами

Время приготовления − 15 минут.

Ингредиенты (на 2 порции):

200 грамм шампиньонов

40 грамм оливкового масла

1 зубчик чеснока

1 щепотка молотой корицы и перца чили

5 грамм листьев базилика

2 ломтика хлеба для тостов (чиабатта или бриошь)

2 яйца

50 грамм сметаны

соль по вкусу

Приготовление:

Шаг 1. Предварительно разогреваем духовку до 220°C.

Шаг 2. Отвариваем яйца: после закипания воды оставляем на слабом огне 7 минут. Остужаем и очищаем.

Шаг 3. Нарезаем грибы ломтиками и смешиваем их с маслом, мелко измельченным чесноком, корицей, солью и перцем. Выкладываем на противень, застеленный пекарской бумагой, и отправляем в духовку на 15 минут.

Шаг 4. Через 10 минут приготовления перемешиваем грибы и добавляем к ним на противень хлеб, немного смазанный маслом.

Шаг 5. На тарелку выкладываем тосты, сверху кладем шампиньоны и разрезанные пополам яйца, подаем к столу с ложкой сметаны.

Манник в виде сырников

Время приготовления − 15 минут.

Ингредиенты (на 2 порции):

200 грамм зернистого творога (9%)

40 грамм манной крупы

40 грамм сахара

сметана или джем для подачи

Приготовление:

Шаг 1. Протираем творог через мелкое сито и смешиваем с сахаром и манкой.

Шаг 2. Даем получившейся массе постоять 5 минут, после чего делим на равные части.

Шаг 3. Если сырники сформированы только что, то готовим их на сковороде под крышкой, а если были предварительно заморожены, то запекаем в духовке при температуре 200°C.

Шаг 4. Подаем к столу со сметаной или джемом, на выбор.

«Это блюдо можно назвать новым прочтением манника, оно готовится легко и быстро. Подходит для того, чтобы сделать его впрок и хранить в холодильнике, что значительно сократит время приготовления завтрака в будущем. Кроме того, эти особенные сырники не содержат яиц и муки, поэтому их калорийность минимальна, что особенно актуально в летний сезон», − отмечает эксперт.

Запеченный сыр халуми с томатами и поджаренным тостом

Время приготовления − 10 минут.

Ингредиенты (на 2 порции):

200 грамм сыра халуми

2 куска тостового хлеба

300 грамм помидоров

20 грамм свежей зелени

40 миллилитров оливкового масла

2 столовые ложки кукурузного крахмала

черный перец и соль по вкусу

Приготовление:

Шаг 1. Перед началом разогреваем духовку до 200°C.

Шаг 2. Панируем сыр в крахмале и обжариваем его на сковороде до золотистого цвета.

Шаг 3. Выкладываем сыр на пекарскую бумагу с тостами и запекаем в течение 5 минут.

Шаг 4. В это время нарезаем томаты дольками и заправляем их маслом, солью и перцем.

Шаг 5. Выкладываем тост с сыром к помидорам и посыпаем блюдо любимой свежей зеленью по вкусу.

Кроме использования бонусов для сервисов доставки, мультиподписка Mixx позволяет клиентам Tele2 читать книги на «ЛитРес» со скидкой, смотреть более 25 000 фильмов, сериалов и 110 ТВ-каналов от Wink, слушать музыкальные треки «ВКонтакте» или в приложении «VK Музыка» без рекламы и в фоновом режиме, использовать скидки образовательных онлайн-платформ Skillbox, SkillFactory, «Учи.ру» и «Учи.Дома», сервиса хранения данных «Облако Mail.ru», при покупке умных колонок «Капсула» и «Капсула Мини» с голосовым помощником Марусей. Tele2 заботится о том, чтобы яркий летний сезон запомнился клиентам приятными воспоминаниями.