Губернатор Игорь Артамонов встретился с делегациями из Донбасса

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области

Встреча членов Общественной палаты РФ и представителей органов власти Липецкой области с делегацией Донецкой и Луганской Народных Республик состоялась сегодня в областном центре в рамках проходящего регионального форума «Сообщество». В ходе заинтересованного диалога на тему «Гражданское общество России и Донбасса: сотрудничество для людей», проходившего на площадке в горсовете Липецка, обсуждались самые разные направления совместной работы, к которой так стремятся и власть, и жители регионов.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области

Подписание меморандумов о взаимопонимании и взаимодействии между общественными палатами России, Донецкой и Луганской Народных Республик и соглашения о сотрудничестве между общественными палатами Липецкой области, ДНР и ЛНР прошло сегодня чуть ранее после утренней пленарной сессии. И на встрече в горсовете ее участники обменялись мнениями о практической реализации принятых решений. При этом секретарь Общественной палаты РФ Лидия Михеева отметила, что многое уже сделано. «В частности, при поддержке Российского красного креста, Всероссийского студенческого корпуса спасателей под эгидой волонтерского проекта «Мы вместе» идет сбор гуманитарной помощи для жителей Донбасса. Многие наши коллеги реализуют собственные проекты. И сейчас наша задача – обозначить дальнейшие шаги в этом направлении», – отметила Лидия Михеева.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, приветствуя участников встречи, выразил надежду, что подписанные сегодня документы о взаимодействии станут началом большого общего пути. «Тем более что мы не понаслышке знаем ваши регионы и в Володарском районе Донецкой области уже активно работаем. Очень рады, что вы вливаетесь в нашу дружную семью», – сказал Игорь Артамонов. Председатель Общественной палаты ДНР Александр Кофман и председатель Общественной палаты ЛНР Алексей Карякин выразили благодарность за приглашение на общероссийский форум вместе с другими регионами и за помощь, которую оказывают Донбассу и власть, и общественные организации, и бизнес, и все неравнодушные граждане России.