В Орловской области продолжает гореть свалка

Свалка активно горит уже на протяжении недели Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Мценском районе Орловской области продолжает гореть свалка. Зловонный дым от тлеющего мусора окутал прилегающие территории, прокуратура организовала проверку.

Тревогу в социальных сетях забили местные жители и общественники.

- Дым достигает деревни Глазуново! А скорее всего и дальше, на несколько километров! Запах крайне неприятный. Но в конкретном случае еще и огромное количество дыма. Которое, кстати, мешает и водителям на трассе и конечно же, жителям окрестных деревень, - рассказал о проблеме блогер и путешественник Александр Бубликов.

На снимках, которыми блогер проиллюстрировал свой пост, Мценский район больше похож на вымышленный город Сайлент-Хилл. И это только видимые сиюминутные последствия. Ведь мусор при горении выделяет множество вредных элементов и соединений.

В тот день, 7 июля, диспетчер пожарной службы сообщил, что огонь тушат. Но через несколько дней ситуация повторилась. 10 июля редактор орловской "Комсомолки" уже лично стала свидетелем пожара на Мценской свалке. На месте работала техника, однако цистерна пожарной машины в данном случае - капля в море.

Несколько лет назад подобная ситуация происходила и в Орле, на полигоне что по Итальянской. Тут тоже постоянно происходили возгорания, но проблему удалось решить.

- Возгорания в теле свалки могут происходить сами собой, по естественным процессам. Мусор, например, воспламеняется из-за осколка стекла и попавшего в него солнечного луча. В Орле удалось решить проблему производством почво-грунтовой смеси, которой мы отсыпали тело полигона. Возгорания прекратились, - прокомментировал ситуацию "Комсомолке" Юрий Парахин, ученый, директор мусоросортировочного центра ЗАО "ЭкоСити"

Интересно, что на сегодняшний день существует решение суда, согласно которому свалку в Мценском районе необходимо привести в надлежащее состояние и, по примеру полигона в Орле, отсыпать грунтом. Это поможет остановить возгорания. Пока же местные жители вынуждены вдыхать всю таблицу Менделеева, и неизвестно, к каким отложенным последствиям соседство в полыхающей мусоркой может привести.

Разобраться в ситуации предстоит прокуратуре.

- К проверке привлечены специалисты региональных органов Росприроднадзора и Роспотребнадзора. Прокуратурой будет проверено соблюдение законодательства в сфере обращения с отходами. При наличии оснований будут приняты прокурорского реагирования, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Орловской области.

Редакция "КП-Орел" будет следить за развитием ситуации.