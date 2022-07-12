Неожиданный попутчик: к жителю Орла в машину пробралась змея

Неожиданный попутчик сопроводил орловца в поездке
Фото: Предоставлено "Комсомолке"
Неожиданного попутчика обнаружил в своей машине житель Орла, когда утром 12 июля собирался ехать на работу. В автомобиль к мужчине пробралась змея.
Необычной историей с редакцией орловской "Комсомолки" поделился наш читатель. Орловец оказался не из робкого десятка, не испугался невесть откуда взявшуюся на панели приборов рептилию и успел снять видео. Правда оперативно избавиться от попутчика не вышло, так как тот спрятался в воздуховоде. На работу мужчина так и поехал со змеей в автомобиле.
- Думаю, что змея пробралась ко мне в машину вы выходные, во время вылазки на природу, - поделился предположениями орловец.
Позже попутчик снова показался, орловцу удалось изловить рептилию и выпустить на волю.
Змея, облюбовавшая автомобиль мужчины, оказалась ужом: отличить их можно по желтым "ушкам". Укус ужа не опасен, но может быть весьма ощутим. Отметим, что водятся в Орловской области и более опасные существа: в некоторых районах можно встретить ядовитых гадюк.
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