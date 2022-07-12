Айфоны, антиквариат, фотоаппараты, чучело черепахи: что орловцы выбрасывают в мусор

Чем не музейные экспонаты? Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орле вполне может появиться музей мусора, а точнее необычных вещей, которые орловцы мусором считают. Каждый день работники мусоросортировочного центра обнаруживают среди коммунальных отходов что-то интересное. Удивительные находки, среди которых антиквариат, дизайнерские вещи, техника и многое другое, сохраняют, отмывают и выставляют на полки.

Вещи, отправленные орловцами в утиль Фото: Ольга СУПОНЕВА

Все, что ежедневно жители Орла выбрасывают в мусоропровод, попадает в итоге на сортировочную ленту завода "ЭкоСити". Здесь рабочие отбирают фракции, которые в дальнейшем получат вторую жизнь, отправившись на переработку. Среди оберток, пластиковых бутылок и жестяных банок, нет-нет да и заваляется айфон, фотоаппарат или какой-нибудь раритетный предмет интерьера.

Бюсты Нефертити и Ленина грустят, потому что оказались не нужны своим хозяевам Фото: Ольга СУПОНЕВА

- Есть идея сделать небольшой музей из таких находок, - поделился с "Комсомолкой" директор мусоросортировочного центра Юрий Парахин. - Пока что все необычные находки хранятся у нас на полках. Как видите, чего тут только нет: даже чучело черепахи кто-то выбросил.

Советские фотоаппараты тоже оказались не нужны их владельцам Фото: Ольга СУПОНЕВА

А на полках и вправду разнообразие всякой всячины: старинные часы, зеркало в бронзовой оправе, медные чеканки с изображением Есенина и Будды, подарочные кинжалы, а уж сколько бюстов Ленина и советских фотоаппаратов "Зенит" - не счесть. В диспетчерской, где дежурный следит за линией сортировки, стоит целый пакет, наполненный планшетами, телефонами с треснутыми стеклами, или просто отжившими свой век и ставшими ненужными их хозяевам. И пакет этот, что интересно, скопился только за один день.

Черепаха чуть не оказалась на свалке Фото: Ольга СУПОНЕВА

Кстати, среди работников завода уже есть свои легенды. Рассказывают, что кому-то в смене посчастливилось найти шкатулку с ювелирными изделиями, а другие находили пачки денег в выброшенных матрасах.