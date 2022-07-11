Вячеслав Поярков: «В сложных экономических условиях предприятие спасет диверсификация производства»

Фото: Марина БАКА

В начале 2000-х годов предприятие находилось на краю экономической пропасти. То, что заводу удалось остановиться в шаге от точки невозврата, людям со стороны казалось чудом. Сами же заводчане эпоху возрождения связывают исключительно с личностью Вячеслава Пояркова, который возглавил предприятие в феврале 2005 года и руководит им до сих пор. Во многом благодаря ему более 17 лет стабильно работает завод, который входит в тройку предприятий - лидеров оборонно-промышленного комплекса региона.

Малая Родина - большие надежды на возрождение

Верный сын Болхова. По-настоящему искренний. Преданный своей идее, верный до конца своим убеждениям. Удивительно светлый, яркий... Интеллигент в подлинном смысле этого слова. Он из тех, кто родину любит не на словах, а делом это доказывает. Таков генеральный директор АО «Болховский завод полупроводниковых приборов» Вячеслав Николаевич Поярков. Тому, кто впервые встречается с ним, представляется, что перед ним именитый историк, краевед, предметом глубокого исследования которого является родной Болхов.

- У многих сегодня складывается ошибочное представление о Болхове как о маленьком провинциальном городе. Я скажу вам, что в 19-м веке по населению Болхов превосходил Новгород, Псков, Архангельск, Вологду, Владимир. В городе было 107 кожевенных заводов, салотопенный, 2 мыловаренных, сальносвечный, паточный, 3 крупорушки, 16 пенькотрепальных, 7 пенькопрядильных, 2 пивоваренных, 2 табачных, 17 кирпичных и 2 экипажных, 213 лавок, 21 харчевня. К сожалению, сегодня по развитию промышленности и производства позиции нашего города утрачены. Действовали 32 храма, 2 монастыря, - Вячеслав Поярков увлеченно рассказывает об исторических вехах развития родного края, выступая в качестве экскурсовода в заводском краеведческом музее.

Спасо-Преображенский собор — сердце древнего Болхова. Фото: Марина БАКА

Болхов - красивейший и богатый святынями уголок в самом сердце Центральной России. Его называют младшим братом Суздаля. Дух старины глубокой здесь на каждом шагу - в храмовой и гражданской архитектуре.

Первое упоминание о Болхове относится к 1196 году. В 1206 году в Болхове уже была каменная церковь во имя Рождества Христова с приделом Владимирской Божьей Матери. В 1565 году войско хана Девлет-Гирея не смогло захватить город.

В 1566 году Болхов во время объезда южных крепостей посетил царь Иоанн. Династия Романовых сыграла свою роль в истории города. На его положении сказалось то, что первая жена царя Алексея Михайловича - Мария Ильинична Милославская, подарившая царю 13 детей, - уроженка Болхова. Трое детей правили Российским государством: Федор и Иван, а также царевна-правительница Софья.

Петр I сыграл большую роль в развитии Болхова. В 1703 г. по его указу на содержание Троицкого собора было пожаловано 300 рублей «из Болховских платежных доходов».

В июне 1706 г. император Петр I с царевичем Алексеем посетили Болхов. В 1720 году вышел Указ Петра обучать болховчан выделке кож. В результате такого внимания у болховских кожевенников были ежегодные подряды на их изделия для армии.

Болхов - родина известных деятелей науки, искусства и культуры. Здесь родились поэт Апухтин А. Н., герой Русско-турецкой войны В. Н. Лавров. В разное время посещали город А. А. Алябьев, Д. В. Григорович, А. В. Дружинин, А. А. Фет,

А. И. Куприн, И. С. Тургенев, Д. И.Фонвизин, П. И. Чайковский, Н. М. Карамзин. Предки Пушкина по материнской линии более двухсот лет проживали в Болховском краю. Из него происходит прабабка поэта Сара Ржевская. Родословная Ржевских в Болхове начинается в 17-м веке с Ивана - четвероюродного брата царицы Марии Милославской. Он прибыл в Болхов по царскому указу нести сторожевую службу. Долгие годы был здесь воеводой. Погиб в бою с турками при защите Чигирина. Похоронен в Спасо-Преображенском соборе Болхова, который построен на его средства.

Любой великий путь начинается с первого шага

Вячеслав Поярков по профессии инженер, по убеждению технарь, а его увлечение историей родного края - одна из граней его натуры, сколь увлекающейся, столь и прагматичной.

- Я работал сначала в школе, потом в педучилище, а потом решил, что мое внутреннее призвание - конструктор. Заканчивал институт с одной целью - работать на заводе, прошел путь от инженера до генерального директора. В 1996 году завод не работал более полугода. Накопились долги по зарплате, в связи со сложившейся ситуацией Егор Семенович Строев предложил мне возглавить завод, - рассказывает генеральный директор. Легкость, звучащая в его голосе, обманчива. На самом деле все было гораздо сложнее. Очень непросто было переломить ситуацию. В 90-е годы, когда рушились гиганты производства, эта участь не миновала и Болховский завод полупроводниковых приборов.

Ситуация на предприятии сложная - кризис. Электроника не нужна. Чтобы расплатиться по долгам, приходилось заниматься тем, что в первую очередь приносило доход: в подсобном хозяйстве выращивали свиней, пилили лес, обрезали тес, доску, брус, пакетировали и фурами отправляли в Европу по всем правилам евростандарта. Параллельно возобновили производство полупроводников и товаров народного потребления. К 2000 году численность коллектива выросла до 450 человек, удалось не растерять накопленный потенциал, сохранить производственную базу, наладить выпуск конкурентоспособной продукции, восстановить партнерские связи.

В 2000 году Вячеслава Николаевича Пояркова приглашают в столицу. Новые перспективы, честолюбивые планы. Сначала и.о. главного инженера ОАО НПП «Сапфир», затем заместитель главного инженера по техническим вопросам ГУП «Московский завод по модернизации и строительству вагонов им. Войтовича» и начальник отдела организации производства ОАО «ПФГ Росвагонмаш» РЖД. С 2003 по 2004 г. г. преподает в Московском институте радиотехники, электроники и автоматики.

Вторым днем рождения предприятия заводчане считают 11 февраля 2005 года, когда, несмотря на высокую зарплату в Москве, Вячеслав Поярков предпочел вернуться в Болхов, на родной завод. Картина была удручающая. Численность коллектива - 78 человек. Функционировал всего один цех по выпуску полупроводниковой продукции, где было занято 33 рабочих, 6 ИТР. Из всех наименований продукции в производстве - один прибор из полупроводников. Численность коллектива машиностроения - 2 человека. Сохранилось это направление во многом благодаря самоотверженности коллектива.

Основные цеха работают на полную мощность. Фото: Марина БАКА

И снова пришлось браться за дело: серьезные заказы, стабильный рынок сбыта, достойная зарплата, социальные гарантии. Основной задачей полупроводникового производства стало серийное производство востребованных в оборонном комплексе страны элементов электронной компонентной базы. .Ситуация с данными комплектующими на тот момент времени была следующей: очень большая ее часть производилась за пределами России, в том числе в государствах - республиках бывшего СССР, не входящих в СНГ (Украина), а некоторая часть - даже в государствах - членах НАТО (Литва, Латвия). За период работы с 2005 г. по настоящее время воспроизведен ряд элементов из номенклатуры, производящейся в указанных выше республиках бывшего СССР. Разработаны оригинальные элементы электронной компонентной базы для перспективных разработок военно-промышленного комплекса России, проведена модернизация воспроизведенных элементов в части повышения надежности и стойкости к воздействию внешних факторов. В настоящее время на АО «БЗПП» производится 140 типов номиналов элементов электронной компонентной базы. За вклад в развитие ОПК в 2019 году гендиректор БЗПП Вячеслав Поярков Указом Президента РФ награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Импортозамещение от болховских инженеров-разработчиков

Импортозамещение - тема для предприятий оборонно-промышленного комплекса неновая. Во времена СССР почти вся электронная аппаратура, как бытовая, так и специального назначения, самостоятельно и полностью собиралась из своих электронных компонентов. Послеперестроечная эпоха разрушила этот механизм. Именно тогда остро встал вопрос об импортозамещении в электронной промышленности, так как связи распались, а государство нуждалось в собственных разработках. И генеральный директор Вячеслав Поярков, человек дальновидный и мудрый, инициировал создание уникальных для России инновационных изделий. Мощная база для опытно-конструкторских разработок, серийного производства микросхем и полупроводников, созданная на заводе за последние 25 лет, а также огромный опыт работы в электронной промышленности позволили Вячеславу Николаевичу выполнить поставленные задачи.

Для космической отрасли создано уникальное изделие, которое по своим характеристикам значительно лучше иностранных. Поэтому оно присутствует в каждом спутнике. Все измерительные приборы, испытательные стенды сделаны специалистами завода. Под каждый прибор - своя оснастка.

Всего за полтора года на БЗПП создали отечественную инсулиновую помпу «БЭТА» для непрерывного подкожного введения инсулина. В этот инновационный проект компания вложила около 5 млн руб. собственных средств. Сейчас эта тема очень актуальна в рамках антироссийских санкций, тем более что в сравнении с зарубежными аналогами помпа имеет улучшенные технико-эксплуатационные характеристики.

«Она легче, выше по уровню управления, в ней более удобный интерфейс, эргономика. Мы сделали ее универсальной: не только для инсулиновых инъекций, но и для введения любых препаратов, когда требуется точность микродозы, в том числе и в косметологии. По отношению к зарубежным аналогам у нас болюс (дозировка инсулина) самый маленький, что позволяет впрыскивать более точную дозу для конкретного человека, в том числе и для детей. Существенно и ценовое преимущество нашей инсулиновой помпы», - рассказал один из ее разработчиков Юрий Дюжий.

Болховские инженеры-электронщики презентовали шаговый микродвигатель по размерам в два раза меньше зарубежных аналогов. Его можно использовать не только в качестве комплектующего элемента «БЭТА», но и для продукции других предприятий приборостроения. В России шаговые двигатели пока никто не выпускает. Болховчане на пути к серийному производству. В новой концепции разработан редуктор, драйвер управления, установка автоматической намотки стартера шаговых двигателей. Потенциал рынка огромный - вся современная техника и электроника основана на шаговых двигателях. Уже подготовлена к выпуску линейка из шести двигателей с разными габаритами. Это самые популярные стандарты широкого потребления.

За счет собственных средств БЗПП провел опытно-конструкторскую работу по воспроизводству микросхем с улучшенными показателями качества. Эти микросхемы используются в продукции стратегического назначения, в частности, при строительстве военных самолетов. Специалисты завода смогли сделать микросхемы, превосходящие по качеству аналоги, производимые ранее. Потенциал предприятия оценило ОАО «Концерн «Созвездие» - разработчик и производитель высокотехнологичных интеллектуальных систем управления и связи, радиоэлектронной борьбы и специальной техники для Вооруженных Сил и других специальных формирований, предложив сотрудничество.

Перспективу дальнейшего развития БЗПП руководство предприятия связывает и с начатой разработкой интерфейса, который используется в разных направлениях - компьютерах, передающих и приемных устройствах. «Это новый шаг вперед для нашего предприятия. Надеемся, что в следующем году предложим порядка 15 - 20 новых видов электронной продукции, разработанной заводскими конструкторами»,- комментирует Вячеслав Николаевич. Он полагает, что новый импульс развитию предприятия даст и прорывная технология, разработанная на БЗПП, - бета-вольтаический источник питания, который специалисты называют «вечной батарейкой».

Диверсификация по-болховски

Кондитерская продукция представлена в продуктовом магазине БЗПП. Фото: Марина БАКА

АО «БЗПП» занимается не только электроникой. Диверсифицируя свое производство, предприятие проникает в новые для себя отрасли и сферы, расширяя ассортимент товаров, и постепенно превращается в многоотраслевой комплекс. На сегодняшний день эффективно работают магазины различного профиля: продуктовые, хозяйственный, автозапчастей, предприятия общественного питания; медицинский центр, сеть аптек, парикмахерская, швейный цех, станция технического обслуживания автомобилей, автозаправочная станция на трассе Москва - Харьков, подсобное и пасечное хозяйства, шахматный клуб, музей. Ежемесячно выходит в свет бесплатная многотиражная газета «БЭТА», туристический отдел предлагает около 60 экскурсионных направлений. Это всего более 30 объектов социальной направленности.

На трассе Москва - Харьков автозаправочная станция БЗПП встречает обновленным дизайном в красно-белом современном стиле и качественным сервисом. Широко представлена продукция местных производителей. Покупатели отмечают высокие вкусовые качества голубцов, тефтелей, котлет и многого другого из профессионального арсенала поваров ресторанного комплекса БЗПП. Главное достоинство продукции от кафе «Орбита» - в изготовлении используются исключительно натуральные ингредиенты.

Вызывает восхищение «Сувенирная лавка Романовых». Входные ворота в лавку изготовлены мастерами завода: ажурная ковка с элементами украшений не оставят равнодушными ни одного посетителя, они как будто приглашают заглянуть в сказку... Изюминка лавки: сувенирная продукция, изготовленная на Болховском заводе полупроводниковых приборов.

Мини-пекарня "Выпечка от Ивана Грозного". Фото: Марина БАКА

Хлеб «Наследие» испечен по старинной технологии: без применения дрожжей.

Пряник печатный «Болхов» из натуральных продуктов с добавлением меда.

Конфеты «Мария Милославская» царское лакомство, курага и чернослив в шоколадной глазури.

Пирог с маком и патокой «Софья» возвращает в детство, где вкусно пахнет ванилью и свежайшей бабушкиной выпечкой с маком.

Кунжутное, овсяное, домашнее и еще 20 наименований печенья «Петровское».

Вся продукция упакована в деревянные коробочки-шкатулки с гравировкой.

КСТАТИ

Почему без Болхова не было бы А. С. Пушкина? Какое отношение имеет Татьяна Ларина к городу Болхову? Почему Болхову покровительствовали правители государства Российского? На эти и другие вопросы получите ответы в краеведческом музее Болховского завода полупроводниковых приборов

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