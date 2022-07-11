Игорь Артамонов: «Большое спасибо за самоотверженность и любовь к Родине»

Фото предоставлены пресс-службой правительства Липецкой области

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов вместе с липчанами встретил вернувшихся из Донбасса сотрудников специальных подразделений регионального управления Росгвардии. Бойцы прибыли домой, успешно выполнив задачи в ходе специальной военной операции.

По пути следования колоны служебных машин росгвардейцев приветствовали горожане. Люди выходили на улицы Липецка с флагами и цветами, скандировали «спасибо». На Соборной площади состоялась торжественная церемония встречи бойцов Росгвардии. Губернатор Игорь Артамонов поблагодарил каждого за доблесть, профессионализм и верность воинскому долгу.

Фото предоставлены пресс-службой правительства Липецкой области

«Мы рады приветствовать вас дома. Вы – наши герои, которые мужественно отстаивали интересы своей страны. Мы в вас верили, переживали и ждали. Большое спасибо за самоотверженность и любовь к Родине», – сказал губернатор.

Врио начальника Управления Росгвардии по Липецкой области, полковник полиции Геннадий Калинин отметил, что бойцы с честью и доблестью выполнили поставленные задачи и поблагодарил их за службу, а также подчеркнул, что отряд всегда будет помнить товарищей, которые отдали жизнь, защищая Родину. Память погибшего в ходе спецоперации прапорщика полиции Алексея Деревянко почтили минутой молчания.

«Мы всегда будем помнить наших товарищей, которые пожертвовали собой, защищая Россию и свободу нашего народа. Это настоящие герои, которые не словом, а делом доказали преданность Родине», – сказал Геннадий Калинин.

Это уже второй сводный отряд липчан, вернувшийся из служебной командировки с территории проведения специальной военной операции. После непродолжительного реабилитационного отпуска сотрудники спецподразделений вернутся к выполнению служебных обязанностей.