Орловская промышленность усилится двумя новыми индустриальными парками

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Напомним, что в рамках выступления на XXV Петербургском международном экономическом форуме президент РФ Владимир Путин поставил задачу правительству страны запустить новый режим работы промышленных кластеров, предусматривающий в том числе льготное финансирование, налоговые льготы, упрощенное администрирование и механизмы формирования спроса на продукцию. На «Иннопроме-2022» регионы и представители бизнеса обсудили подходы к реализации новых мер поддержки промышленных кластеров, а также необходимые изменения в законодательстве.

Как отметил Максим Петров, руководитель департамента промышленности и торговли Орловской области, принявший участие в работе «Иннопрома-2022», нынешняя выставка была отмечена огромным интересом участников к вопросам внутренней и межрегиональной промышленной кооперации. Поскольку, по его словам, в ситуации разрыва логистических цепочек, недружественных действий со стороны ряда иностранных государств российская промышленность очень быстро переориентировалась с повального импорта комплектующих на те задачи, которые поставлены Президентом России в сфере промышленности.

«Речь идет о формировании технологического суверенитета России. Это новая повестка, потому что глобально стоит задача не замещения какого-либо импорта, а создание сбалансированной, самодостаточной и способной развиваться системы промышленности. Для достижения этой цели сегодня есть два очень действенных механизма. Первый – это промышленная ипотека. На сегодняшний день дорабатываются последние детали в соответствующем постановлении Правительства РФ, в ближайшее время этот механизм будет запущен. Второй – это кластерное развитие. Для нашего региона важны оба этих механизма, но особо отмечу промышленную ипотеку. У нас имеются несколько сотен средних и малых промышленных предприятий.

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Большинство этих предприятий сегодня вынуждены пользоваться производственными площадями, оставшимися еще с советских времен. Это крайне негативно влияет не только на бюджетную составляющую предприятий, но и на качество продукции, потому что очень сложно в морально устаревших цехах налаживать современные производственные процессы. К примеру, поддерживать необходимые климатические условия, потому что есть продукция, для которой важны определенные влажность и температура, качество воздуха внутри цеха. А промышленная ипотека позволит, в особенности малым и средним предприятиям, перейти к покупке современных помещений.

Но самое главное, абсолютно всем инвесторам позволят сократить на 2-3 года старт их инвестпроектов, что даст возможность быстро вводить новые производства. Для этого у нас сегодня есть несколько площадок: особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Орел», территория опережающего социально-экономического развития «Мценск», это в ближайшем будущем площадки индустриальных парков «Новосильское шоссе» и «Регион 57». На всех этих площадках инструмент промышленной ипотеки будет широко применяться. Уже на следующей неделе мы планируем синхронизировать с одним из инвесторов условия по первому объекту для промышленной ипотеки во Мценске. Это производственное здание площадью более 5 тысяч кв. метров, которое полностью готово для размещения нового инвестпроекта», - поделился Максим Петров.

Как поясняет генеральный директор Корпорации развития Орловской области Николай Шин, уже прошла предзащита проектов индустриальных парков «Новосильское шоссе» и «Регион57» в Минэкономразвития. Проведены предварительные согласования с Минэкономразвития и Минпромторгом по мерам государственной поддержки для парков. Утверждены порядки реализации проектов.

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Индустриальный парк «Новосильское шоссе» площадью в 94 га расположится на одноименном шоссе в Орле. В нем предполагается разместить до 10 резидентов. Реализация проекта запланирована в период с 2023 по 2026 год. Специализироваться он будет на обрабатывающих производствах, электронике и приборостроении, легкой промышленности, услугах по транспортировке и логистике, переработке сельскохозяйственной продукции и производстве продуктов питания.

Планируемые меры поддержки: льготы по налогам на имущество и прибыль организаций, субсидирование процентной ставки по привлеченным кредитам и затрат на создание инженерной и транспортной инфраструктуры. А также меры нефинансовой поддержки, такие как снижение административных барьеров, маркетинговое, информационное обеспечение деятельности и другое.

Общий объем инвестиций в проект предполагается в сумме 3 млрд 285 млн рублей. Из них 2 млрд 462 млн – это средства инвесторов и 823 млн – средства из регионального бюджета.

Индустриальный парк «Регион 57» расположится также в областном центре, на улице Машиностроительной, на участке площадью более 50 га. В срок до 2033 года инвестор - частная управляющая компания ООО «Регион 57» планирует разместить в парке 12 резидентов. Общий объем инвестиций в создание индустриального парка предусмотрен в размере 687 млн рублей из средств инвестора. Специализация - машиностроение как основное направление и текстильное производство как дополнительное.

«Напомню, что в этом году Минэкономразвития, оценив возросший потенциал развития инфраструктуры промышленности Орловской области, приняло решение о включении региона в список претендентов на получение субсидии до 500 млн рублей на развитие технопарков для малого и среднего предпринимательства. После рассмотрения конкурсных заявок от Орловской области предварительно были одобрены проекты парков «Новосильское шоссе» и «Регион 57». В этих индустриальных парках планируется строительство новых объектов и реконструкция имеющихся, будут созданы или модернизированы коммунальная и транспортная инфраструктуры, обеспечено технологическое присоединение к энергоресурсам. Трудно переоценить значимость мер государственной поддержки, которые будут оказаны управляющим компаниям и резидентам. Индустриальные парки будут развивать промышленную инфраструктуру, они станут настоящими драйверами развития промышленности в Орловской области», - подчеркнул Николай Шин.