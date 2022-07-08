Летний плейлист: Tele2 вместе с диджеем составили микс из ярких треков

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Кроме того, оператор приготовил для клиентов, подключивших мультиподписку Mixx, отличное предложение: возможность слушать музыку «ВКонтакте» или в приложении «VK Музыка» без рекламы и в фоновом режиме, загружать треки и включать плейлист офлайн.

Tele2 стремится сделать жизнь своих клиентов максимально комфортной и предоставляет им актуальные услуги и сервисы. Летом важно найти время на общение с родными и отдых, на встречи с друзьями и небольшое путешествие, а еще сохранить моменты этого яркого и теплого сезона в памяти надолго. Совместно с диджеем Андреем Пыриновым оператор составил подборку атмосферной музыки, задающей настроение, которую можно включить во время приготовления завтрака, пробежки или уютной дружеской вечеринки на природе.

The Rolling Stones − She's A Rainbow

King Harvest − Dancing In The Moonlight

Michael Zager Band − Let's All Chant

Monaco − What Do You Want From Me

Depeche Mode − Just Can't Get Enough

Milli Vanilli − Girl You Know It's True

Queen feat David Bowie − Under Pressure

The Human Beinz − Nobody But Me

38 Special − Hold On Loosely

4 Non Blondes − What's Up

Billy Idol − White Wedding

Blondie − One Way Or Another

Daryl Hall & John Oates − You Make My Dreams (Come True)

Journey − Any Way You Want It

The Buggles − Video Killed The Radio Star

«Плейлист, который мы составили, отсылает к безмятежности и свободе 80-х годов, навевает приятную ностальгию и легкость. Я уверен, что он наполнит лето – лучшее время для друзей и семьи, отдыха и путешествий – приятными моментами», – отмечает Андрей.

Эксклюзивная мультиподписка Mixx Tele2 дает возможность пользоваться большим количеством сервисов с экономией для бюджета: 50 Гб дополнительно к объему мобильного интернета в тарифе, безлимитные мессенджеры WhatsApp, Telegram и Viber, «ТамТам», соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники» и TikTok, использование пакета минут в тарифе для звонков на городские и междугородние номера. При подключении новой мультиподписки абоненты также смогут сохранить накопленные минуты и гигабайты, застраховав их от «сгорания». Mixx включает SMS-фильтр и двойную защиту от нежелательного контента.

Кроме того, подписчикам Mixx доступны специальные предложения от VK: контент музыкального стримингового сервиса «VK Музыка», кино, сериалы и телеканалы от видеосервиса Wink. Помимо этого, они получат бонусы и скидки от служб доставки продуктов Delivery Club, «Самокат» и «Еда ВКонтакте», каршеринга «Ситидрайв», облачного гейминга MY.GAMES Cloud. Клиенты также могут использовать скидки книжного сервиса «ЛитРес», образовательных онлайн-платформ Skillbox, SkillFactory, «Учи.ру» и «Учи.Дома», сервиса хранения данных «Облако Mail.ru», при покупке умных колонок «Капсула» и «Капсула Мини» с голосовым помощником Марусей.