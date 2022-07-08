В Орле подвели итоги фотоконкурса ко Дню семьи

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Организатором конкурса выступил фонд Кутенева С.Н. - НКО «Социально-культурный фонд развития и инновации», партнер – ООО “Кабельный Завод “ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ”.

Цель данного конкурса – формирование положительного отношения к институту семьи, сохранение семейных ценностей и традиций, укрепление связей поколений на основе общности интересов, а также вовлечение семей в активную социально-культурную деятельность.

- В преддверии Дня семьи, любви и верности мы провели фотоконкурс, который, как мне кажется, создает одно из условий для раскрытия творческого потенциала семей. Данный праздник имеет большое значение для нашей страны, он многими любим и почитаем. Этот праздник призван сохранить традиционные семейные ценности, а также способствовать духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи. Важно отметить, что 28 июня Президент России Владимир Путин подписал указ об установлении 8 июля Дня семьи, любви и верности, а 07 июля в Госдуму был внесен законопроект о назначении Дня семьи, любви и верности - праздничным и выходным днем. Это говорит о том, что в ближайшее время он возможно станет государственным. От всей души поздравляю всех жителей нашей области, да и всей страны, с этим теплым, душевным праздником. Желаю всем семейного благополучия, взаимоуважения, любви и стойкой верности, - рассказывает Сергей Кутенев, Председатель попечительского Совета «Социально-культурный фонд развития и инновации».

Победителями конкурса в номинациях стали:

-«Посвящается семье»: Ларина Юлия Владимировна; Чекмачев Максим Иванович

-«1+1»: Козыренко Анастасия Александровна; Турыгина Ульяна Михайловна

НКО «Социально-культурный фонд развития и инновации» поздравляет всех с Днем семьи, любви и верности, желает взаимопонимания, душевной теплоты, гармонии, желанного уюта, хорошего достатка в доме, стабильного благополучия, неизменной удачи!

Более детально узнать о конкурсе, а также ознакомиться с фотографиями конкурсантов Вы можете на сайте Фонда – https://социальныйфонд.рф/activities/strong-family/семья-это/