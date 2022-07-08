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Общество8 июля 2022 7:50

Ростсельмаш: высокая эффективность производства и качественное сервисное обслуживание

Подарок аграриям к уборочной: в Орловской области открылся дилерский центр сельхозтехники Ростсельмаш
Открытие центра стало большим событием, собрав друзей, коллег, партнеров.

Открытие центра стало большим событием, собрав друзей, коллег, партнеров.

Группа компаний Ростсельмаш является одним из крупнейших разработчиков и производителей сельхозтехники мира. Под собственным брендом она выпускает широкий модельный ряд машин и оборудования для сельскохозяйственных операций - от подготовки почвы до первичной переработки зерна. Ее высокие конкурентные преимущества подтверждены сравнительными испытаниями, международными наградами, а также российскими и мировыми рекордами.

За свою многолетнюю историю Ростсельмаш удалось добиться больших успехов в производстве сельхозтехники и продолжить активно развиваться.

Подписано соглашение о сотрудничестве между компанией Ростсельмаш и правительством региона.

Подписано соглашение о сотрудничестве между компанией Ростсельмаш и правительством региона.

В помощь аграриям

В конце июня в рамках «Аграрной недели Орловской области - 2022» произошло значимое событие не только для Ростсельмаш, но и для сельхозпроизводителей. Официальный партнер компании Ростсельмаш по Курской, Орловской и Брянской областям - Агропромсервис открыл новый современный дилерский центр в пгт Знаменка Орловского района. Он станет одним из крупнейших в России.

В мероприятии приняли участие губернатор Андрей Клычков, председатель Орловского областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский, главный федеральный инспектор по Орловской области Леонид Соломатин, первый заместитель генерального директора - директор Центра продаж, маркетинга и сервиса Ростсельмаш Алексей Швейцов, учредитель Агропромсервис Юрий Борисов, руководители и представители крупных сельскохозяйственных компаний и небольших фермерских хозяйств.

- Наш агропромышленный комплекс продолжает вносить достойный вклад в обеспечение продовольственной безопасности России. Он демонстрирует высокую эффективность производства, этому способствует и ежегодное обновление техники, - отметил глава региона. - По итогам 2021 года орловские аграрии приобрели 98 комбайнов Ростсельмаш. В текущем году - еще 38. В Орловской области это 86% от общего количества всех новых машин.

В торжественной обстановке между правительством Орловской области и компанией Ростсельмаш было заключено соглашение о сотрудничестве в сфере поддержки агропромышленного комплекса. Документ, который предполагает тесное взаимодействие сторон в пользу аграриев региона, подписали Андрей Клычков и Алексей Швейцов.

- Открытие нового дилерского центра и подписание соглашения - важные события для региона. Это означает, что мы становимся все ближе к нашим уважаемым клиентам, - отмечает Алексей Швейцов. - Мы никогда не снижали темпы нашей работы, наоборот, только наращивали их. Уверены, что до конца года будет реализовано не меньшее количество техники, чем было ранее. Порядка ста единиц. Все, что есть в настоящее время на конвейере Ростсельмаш, будет реализовано непосредственно клиентам Орловской области. Мы готовы вести достойное сотрудничество.

- Наш дилерский центр современен, построен по стандарту Ростсельмаш и соответствует маркетинговой концепции компании «Три S», что означает: продажи, сервис и запчасти собраны в одном месте. Клиенты всегда смогут получить консультацию и обслуживание всех их запросов, - отметил учредитель Агропромсервис Юрий Борисов.

На территории центра в 2,37 га размещены выставочная площадка с современной техникой, офис продаж, учебная аудитория для механизаторов и инженеров сельхозпредприятий. Большая его часть отдана под сервисные, ремонтные и складские службы. Здесь все продумано для продуктивного и комфортного взаимодействия с клиентами. В сервисной зоне одновременно могут обслуживаться шесть агромашин. Инженеры центра обеспечены специальными автомобилями, что позволяет оперативно и качественно оказывать необходимую помощь в полевых условиях.

Мощности современного складского комплекса с электронной системой адресного хранения рассчитаны на 3000 товарных позиций и 2000 ячеек для мелких деталей. Выдача самой продукции осуществляется через четыре терминала. Потенциальная производительность склада составляет 100 клиентских отгрузок в день и одновременное формирование заказов и загрузку четырех собственных машин дилерской организации для централизованной доставки товара в хозяйства.

Новый дилерский центр: продажи, сервис, запчасти в одном месте.

Новый дилерский центр: продажи, сервис, запчасти в одном месте.

Эффективно и качественно работать

Техника Ростсельмаш пользуется спросом как у крупных компаний, так и у небольших хозяйств.

Делится опытом работы с техникой Ростсельмаш и индивидуальный предприниматель, глава крестьянского хозяйства Болховского района Иван Драп:

- В хозяйстве 2300 га земли, выращиваем бобовые, сою, люпин, гречиху, овес, ячмень, преобладают озимая пшеница и рапс. Комбайн ACROS 590 Plus приобрели в 2014 году, особых нареканий нет, прекрасно работает.

В новых комбайнах чувствуешь себя как в самолете. Очень удобная кабина, есть кондиционер, все, что нужно для комфортной работы.

Довольны и работой службы сервиса компании. Благодарны специалистам Агропромсервиса, которые в любое время готовы прийти на помощь. В результате у нас нет простоев, а в уборочную страду дорог каждый час. Ростсельмаш работал, работает и будет работать, потому что эта компания одна из достойнейших по производству сельхозтехники.

Доволен техникой и сервисом Ростсельмаш и фермер из Свердловского района Михаил Захаров. В хозяйстве аграрника 4500 га земли, где он выращивает рапс, яровую и озимую пшеницу, ячмень, кукурузу, подсолнечник, сою, гречиху, а также занимается животноводством. В пользовании у Михаила десять комбайнов, среди которых ACROS 595, ACROS 585 и ACROS 580. Однако на этом фермер останавливаться не собирается.

- При покупке техники важно понимать не только насколько она качественная, но и где и как она будет обслуживаться и ремонтироваться. Поэтому открытие такого центра - это прежде всего забота о наших сельхозпроизводителях, - отметил председатель областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский. - У Ростсельмаш серьезные планы на 2022 год. Здесь клиенты смогут приобрести около 600 единиц разного вида техники. Это ответ всем тем, кто думает, что мы из-за санкций не выживем. Мы аграрный регион, который готов кормить не только Орловскую область, но и отдавать многие продукты питания и зерновые культуры на внешний рынок.

На сцене под аплодисменты гостей разрезали красную ленту, дав старт работе нового дилерского центра, а также вручили памятные дипломы партнерам компании за многолетнее сотрудничество.

В завершение мероприятия представители центра провели обзорную экскурсию по объекту, где показали почетным гостям крупнейшие склады и офисные кабинеты здания.

- Уверен, открытие центра такого уровня позволит нашим аграриям достичь новых успехов, обеспечить импортозамещение и эффективное развитие сельского хозяйства России, - заявил губернатор Андрей Клычков. - Центр позволит эффективно и качественно работать и получать услугу своевременно. Поздравляю с открытием и желаю плодотворной работы.

Кристина Горбатенко

БИЗНЕС-ПРЕСС