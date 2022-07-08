Ростсельмаш: высокая эффективность производства и качественное сервисное обслуживание

Открытие центра стало большим событием, собрав друзей, коллег, партнеров.

Группа компаний Ростсельмаш является одним из крупнейших разработчиков и производителей сельхозтехники мира. Под собственным брендом она выпускает широкий модельный ряд машин и оборудования для сельскохозяйственных операций - от подготовки почвы до первичной переработки зерна. Ее высокие конкурентные преимущества подтверждены сравнительными испытаниями, международными наградами, а также российскими и мировыми рекордами.

За свою многолетнюю историю Ростсельмаш удалось добиться больших успехов в производстве сельхозтехники и продолжить активно развиваться.

Подписано соглашение о сотрудничестве между компанией Ростсельмаш и правительством региона.

В помощь аграриям

В конце июня в рамках «Аграрной недели Орловской области - 2022» произошло значимое событие не только для Ростсельмаш, но и для сельхозпроизводителей. Официальный партнер компании Ростсельмаш по Курской, Орловской и Брянской областям - Агропромсервис открыл новый современный дилерский центр в пгт Знаменка Орловского района. Он станет одним из крупнейших в России.

В мероприятии приняли участие губернатор Андрей Клычков, председатель Орловского областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский, главный федеральный инспектор по Орловской области Леонид Соломатин, первый заместитель генерального директора - директор Центра продаж, маркетинга и сервиса Ростсельмаш Алексей Швейцов, учредитель Агропромсервис Юрий Борисов, руководители и представители крупных сельскохозяйственных компаний и небольших фермерских хозяйств.

- Наш агропромышленный комплекс продолжает вносить достойный вклад в обеспечение продовольственной безопасности России. Он демонстрирует высокую эффективность производства, этому способствует и ежегодное обновление техники, - отметил глава региона. - По итогам 2021 года орловские аграрии приобрели 98 комбайнов Ростсельмаш. В текущем году - еще 38. В Орловской области это 86% от общего количества всех новых машин.

В торжественной обстановке между правительством Орловской области и компанией Ростсельмаш было заключено соглашение о сотрудничестве в сфере поддержки агропромышленного комплекса. Документ, который предполагает тесное взаимодействие сторон в пользу аграриев региона, подписали Андрей Клычков и Алексей Швейцов.

- Открытие нового дилерского центра и подписание соглашения - важные события для региона. Это означает, что мы становимся все ближе к нашим уважаемым клиентам, - отмечает Алексей Швейцов. - Мы никогда не снижали темпы нашей работы, наоборот, только наращивали их. Уверены, что до конца года будет реализовано не меньшее количество техники, чем было ранее. Порядка ста единиц. Все, что есть в настоящее время на конвейере Ростсельмаш, будет реализовано непосредственно клиентам Орловской области. Мы готовы вести достойное сотрудничество.

- Наш дилерский центр современен, построен по стандарту Ростсельмаш и соответствует маркетинговой концепции компании «Три S», что означает: продажи, сервис и запчасти собраны в одном месте. Клиенты всегда смогут получить консультацию и обслуживание всех их запросов, - отметил учредитель Агропромсервис Юрий Борисов.

На территории центра в 2,37 га размещены выставочная площадка с современной техникой, офис продаж, учебная аудитория для механизаторов и инженеров сельхозпредприятий. Большая его часть отдана под сервисные, ремонтные и складские службы. Здесь все продумано для продуктивного и комфортного взаимодействия с клиентами. В сервисной зоне одновременно могут обслуживаться шесть агромашин. Инженеры центра обеспечены специальными автомобилями, что позволяет оперативно и качественно оказывать необходимую помощь в полевых условиях.

Мощности современного складского комплекса с электронной системой адресного хранения рассчитаны на 3000 товарных позиций и 2000 ячеек для мелких деталей. Выдача самой продукции осуществляется через четыре терминала. Потенциальная производительность склада составляет 100 клиентских отгрузок в день и одновременное формирование заказов и загрузку четырех собственных машин дилерской организации для централизованной доставки товара в хозяйства.

Новый дилерский центр: продажи, сервис, запчасти в одном месте.

Эффективно и качественно работать

Техника Ростсельмаш пользуется спросом как у крупных компаний, так и у небольших хозяйств.

Делится опытом работы с техникой Ростсельмаш и индивидуальный предприниматель, глава крестьянского хозяйства Болховского района Иван Драп:

- В хозяйстве 2300 га земли, выращиваем бобовые, сою, люпин, гречиху, овес, ячмень, преобладают озимая пшеница и рапс. Комбайн ACROS 590 Plus приобрели в 2014 году, особых нареканий нет, прекрасно работает.

В новых комбайнах чувствуешь себя как в самолете. Очень удобная кабина, есть кондиционер, все, что нужно для комфортной работы.

Довольны и работой службы сервиса компании. Благодарны специалистам Агропромсервиса, которые в любое время готовы прийти на помощь. В результате у нас нет простоев, а в уборочную страду дорог каждый час. Ростсельмаш работал, работает и будет работать, потому что эта компания одна из достойнейших по производству сельхозтехники.

Доволен техникой и сервисом Ростсельмаш и фермер из Свердловского района Михаил Захаров. В хозяйстве аграрника 4500 га земли, где он выращивает рапс, яровую и озимую пшеницу, ячмень, кукурузу, подсолнечник, сою, гречиху, а также занимается животноводством. В пользовании у Михаила десять комбайнов, среди которых ACROS 595, ACROS 585 и ACROS 580. Однако на этом фермер останавливаться не собирается.

- При покупке техники важно понимать не только насколько она качественная, но и где и как она будет обслуживаться и ремонтироваться. Поэтому открытие такого центра - это прежде всего забота о наших сельхозпроизводителях, - отметил председатель областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский. - У Ростсельмаш серьезные планы на 2022 год. Здесь клиенты смогут приобрести около 600 единиц разного вида техники. Это ответ всем тем, кто думает, что мы из-за санкций не выживем. Мы аграрный регион, который готов кормить не только Орловскую область, но и отдавать многие продукты питания и зерновые культуры на внешний рынок.

На сцене под аплодисменты гостей разрезали красную ленту, дав старт работе нового дилерского центра, а также вручили памятные дипломы партнерам компании за многолетнее сотрудничество.

В завершение мероприятия представители центра провели обзорную экскурсию по объекту, где показали почетным гостям крупнейшие склады и офисные кабинеты здания.

- Уверен, открытие центра такого уровня позволит нашим аграриям достичь новых успехов, обеспечить импортозамещение и эффективное развитие сельского хозяйства России, - заявил губернатор Андрей Клычков. - Центр позволит эффективно и качественно работать и получать услугу своевременно. Поздравляю с открытием и желаю плодотворной работы.

Кристина Горбатенко