В Орле состоится празднование Дня семьи, любви и верности

Орел отпразднует День семьи, любви и верности Фото: Ольга СУПОНЕВА

Ежегодно День семьи, любви и верности отмечают 8 июля. На праздник приглашают орловцев и гостей региона в сквер Семьи. Там развернутся тематические площадки, пройдет парад счастливых пар и концерт. «Комсомолка» приготовила подробную афишу событий на 8 июля.

Главная часть праздника, которую откроет парад семейных пар, начнется в 12.50 в сквере Семьи. Шествие объединит представителей администрации, многодетных и приемных семей, ветеранов супружеской жизни и молодоженов.

В 13.00 гостей мероприятия порадуют театрализованной композицией «Любовь уставших лебедей». А через 20 минут начнут награждать семейные пары, которые участвовали в праздничном шествии. Новоиспеченные семьи получат свидетельства о заключении брака. Там же и состоится первый танец молодоженов. В конце этой значимой части основного мероприятия высадят символ семейного праздника-ромашки, сообщает пресс-служба городской администрации.

В 14:00 на сцене выступят артисты Орловского городского центра культуры. А через час в Городском парке откроется интерактивная фотозона. Самых юных посетителей ждет детская игровая программа.

Вечером, в 18.00 начнутся концерты, один из которых пройдет на летней эстраде Детского парка.

Кроме того, во время праздника будут работать различные тематические площадки. На «Хлебосольной площадке» всех будут встречать с гостинцами: самоваром, пирогами, медом и вареньем. Орловские ремесленники продемонстрируют свои работы в разных стилях. Любители музыки послушают гармонистов и частушечников. Также для гостей приготовили тематические викторины и конкурсы. Не обойдется и без мастер-классов: там научат ухаживать за новорожденным ребенком и петь колыбельную. Еще на площадках появятся интересные локации для фото. Свое мастерство покажут русские богатыри, а на Орлике расположится старинная лодка-ладья в древнерусском стиле.

КОГДА? ГДЕ?

8 июля, с 11.00

сквер Семьи

(0+)