На Дне липецкого поля будут представлены новые сорта пшеницы и рапса

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Дни липецкого поля» пройдут в регионе 7 и 8 июля в формате выставки-демонстрации сельскохозяйственной техники и технологий под открытым небом на площадках Липецкого научно-исследовательского института рапса и государственной сортоиспытательной станции в деревне Бруслановка.

«Агропромышленный комплекс Липецкой области сегодня – пример внедрения инноваций и эффективного управления отраслью, – отмечает губернатор Игорь Артамонов. – В хозяйствах используется современная техника и лучшие в мире методики выращивания культур. Упорный труд аграриев области дает хорошие результаты».

В первый день специалисты филиала ФГБНУ «Федеральный научный центр «Всероссийский научно-исследовательский институт масличных культур имени В.С. Пустовойта» расскажут о современных сортах масличных культур: рапса, горчицы, сурепицы и сои. С целью обеспечения сельхозтоваропроизводителей семенами высших репродукций Липецкий научно-исследовательский институт рапса успешно реализует программу развития семеноводства. Его ученые вывели сорт яровой рапса Форпост, который является новым этапом в развитии российской селекции. Этот современный сорт с высокой (до 43 ц/га) потенциальной урожайностью устойчив к ряду гербицидов. Сегодня совокупный потенциал селекционно-семеноводческого центра Института позволяет создать надежную базу для обеспечения до 70 процентов потребности российских предприятий в рапсе. Также 7 июля в здании Правительства Липецкой области пройдут VI Среднерусский зерновой форум и XI День поля «Ячмень, солод, хмель и пиво России».

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8 июля всех гостей ждут в деревне Бруслановка. На территории Липецкой государственной сортоиспытательной станции, занимающей 1,7 тысяч гектаров, посетители Дня липецкого поля смогут познакомиться с новыми направлениями в селекции различных сельскохозяйственных культур, с современными технологиями их возделывания. Осенью прошлого года было заложено 172 сортоопыта озимых культур. Им в этом году будет уделено особое внимание. Повышенный интерес вызывают четыре новых российских сорта озимой пшеницы: Батя, Федор, Школа и Тимирязевская Юбилейная. Специалисты станции представят 250 сортоопытов озимой и яровой пшеницы, 172 гибрида подсолнечника, 168 гибридов кукурузы, 72 сорта и гибрида озимого и ярового рапса, 64 сорта сои. Всего можно будет увидеть более тысячи сортов и гибридов разных сельхозкультур.

Также гости смогут оценить образцы сельхозтехники отечественного и импортного производства как в статике, так и в динамике, увидеть результаты проведения экспериментов по внесению удобрений.

Фото предоставлены пресс-службой правительства Липецкой области