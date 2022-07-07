Высокая производительность, бережный обмолот, минимальные потери с TORUM 785

Первый заместитель генерального директора, Директор Центра продаж, маркетинга и сервиса Ростсельмаш Алексей Швейцов провел презентацию сельхозтехники Губернатору региона Андрею Клычкову

Программа первого дня была насыщенной. Состоялась Ярмарка сортов и гибридов сельхозкультур, были представлены экспонаты поставщиков средств защиты растений, минеральных удобрений, семян, организована выставка сельскохозяйственной техники

- Наша Орловщина продемонстрировала достижения в растениеводстве и переработке, которые стали возможны благодаря усилиям по государственной поддержке, развитию и модернизации отрасли, привлечению инвестиций, сотрудничеству с научными организациями и внедрению самых передовых технологий, а самое главное - трудовому настрою наших аграриев, - отметил губернатор Орловской области Андрей Клычков. Обеспечение продовольственной безопасности, укрепление связей сельскохозяйственного производства и аграрной науки - все эти темы были центральными в ходе «Аграрной недели - 2022».

В значимом для региона мероприятии принял участие и один из ведущих производителей сельскохозяйственной техники - Ростсельмаш. Агропромсервис, официальный дилер компании Ростсельмаш по Курской, Орловской, Брянской областям, представил гостям лучшие образцы сельхозмашин и агрегатов. За 12 лет предприятие поставило в Орловскую область более тысячи различных комбайнов, а за последние несколько лет еще и 140 тракторов и свыше 100 единиц другой сельскохозяйственной техники.

С надежной техникой к высоким урожаям

Познакомиться с новинками сельхозтехники, посмотреть в динамике, оценить возможности ее применения приехали представители ведущих предприятий, фермерских хозяйств с разных регионов страны и ближнего зарубежья. Многие по дос-тоинству смогли оценить всю мощь сельхозмашин и принять правильное решение в выборе. А посмотреть и выбрать было что.

Александр Балашов

- В помощь сельхозпроизводителям мы представили: высокопроизводительные зерноуборочный комбайн из серии ACROS и роторный TORUM 785, универсальный комбайн с мощным и экономичным двигателем - RSM 161; новый высокопроизводительный кормоуборочный комбайн F 2650; опрыскиватель прицепной, кормозаготовительную прицепную и почвообрабатывающую технику; в динамике был представлен мощный и экономичный трактор RSM 2375, - рассказал Александр Балашов, директор Агропромсервис в г. Орле. - Производитель предлагает все необходимое для того, чтобы аграрии могли найти решения под любые свои потребности и задачи.

Сегодня фермеры выдвигают высокие требования к технике. Качество, производительность и сервисное обслуживание - вот главные составляющие, которые определяют выбор потенциального покупателя при покупке новой сельскохозяйственной машины. Они отдают предпочтение универсальным зерноуборочным комбайнам, в производстве которых применяются передовые технологии, учитывая реальные потребности сельхозпроизводителей. Одним из наиболее востребованных является зерноуборочный комбайн с роторной системой обмолота TORUM 785.

Зерноуборочные комбайны TORUM 785 и RSM 161 были отмечены на Дне поля губернатором региона, во время осмотра экспозиции выставки сельскохозяйственной техники Ростсельмаш.

Андрей Заярный

- Мы на протяжении многих лет сотрудничаем с надежными партнерами - компаниями Ростсельмаш и Агропромсервис. На полях нашего предприятия будут работать уже 17 единиц высокопроизводительных комбайнов TORUM, три трактора RSM 2375, - делится Андрей Заярный, директор Орловского филиала АО «АгроГард», которое является одним из крупнейших российских сельскохозяйственных агрохолдингов. - В прошлом году мы испытали на полях предприя-тия зерноуборочный комбайн TORUM 785 и по итоговым результатам испытаний приобрели в этом году еще семь таких комбайнов. Основным нашим критерием при выборе данной модели были ее высокая производительность, минимальные потери, комфорт обслуживания. Машина современная, мощная, маневренная и удобная в эксплуатации, способная убирать более 2000 га за сезон.

Хочу сказать слова благодарности специалистам сервисной службы, которые оперативно реагируют на возникшие вопросы и быстро их решают. Ведь успех нашей работы и хороший урожай зависят в том числе от качественной техники и своевременного обслуживания.

TORUM 785 к уборочной готов!

TORUM 785 не только продолжатель роторных традиций Ростсельмаш, но и один из самых высокопроизводительных в мире зерноуборочных комбайнов. Он предназначен для уборки всех традиционных зерновых культур: колосовых, бобовых, масличных, крупяных и пропашных. Эффективная машина с производительностью до 45 тонн в час основного времени на зерновых, объем бункера - 12 000 литров. Может работать на засоренных и влажных фонах.

Как утверждают разработчики, с комбайном TORUM 785 уходит меньше времени на обслуживание. Всегда чистые радиаторы охлаждения. Вращающаяся лопасть сводит практически на нет необходимость обслуживания радиаторов.

Для снижения трудоемкости обслуживания опционально доступна автоматическая централизованная система смазки, которая подает смазку к 23 точкам ежедневно с заданными интервалами.

Комфорт механизатора - залог высокопроизводительного труда. В зерноуборочном комбайне установлена новая кабина Luxury Cab. В сравнении с хорошо зарекомендовавшей себя кабиной Comfort Cab II новая кабина Luxury Cab отличается, прежде всего, размерами - ширина почти два метра, площадь остекления составляет более пяти квадратных метров.

Новая система управления микроклиматом, улучшенная система подвески кабины и шумоизоляции, большое кресло механизатора с пневматической подвеской, дополнительное кресло увеличенного размера, зеркала заднего вида с электрорегулировкой и обогревом, емкость холодильного отсека также увеличена.

В базовой комплектации информационно-голосовая система Adviser IV и платформа агроменеджмента РСМ Агротроник. Для повышения эффективности работы доступны опциональные системы: РСМ Система оценки возврата на домолот. В результате возможен удобный контроль работы системы обмолота и очистки.

В технике, которую сегодня предлагает сельхозпроизводителям Ростсельмаш, заложены новейшие технологические решения. Она отвечает современным требованиям, обеспечивает продовольственную безопасность страны.

Однако не только широкий ассортимент и качество техники, но и гарантийное и постгарантийное обслуживание - весомый аргумент в работе Агропромсервис. Парк сервисной службы насчитывает 20 специализированных машин, оборудованных для обслуживания сельскохозяйственной техники и проведения полевого ремонта. Высококвалифицированные специалисты оперативно и профессионально осуществляют сервисные работы и поставку запасных частей.

Валентина Васильева.