В Воронежской области специалисты сферы здравоохранения удостоились высочайших оценок за свою работу

.

В Воронежском концертном зале состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню медицинского работника, который традиционно отмечается в третье воскресенье июня, в этом году — 19 июня.

Председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов от имени депутатского корпуса поздравил работников и ветеранов здравоохранения с профессиональным праздником и поблагодарил их за профессионализм, милосердие, верность врачебному долгу. Он отметил, что работа медицинского работника требует обширных знаний, постоянной готовности учиться новому, высочайшей ответственности, а еще – огромной любви к людям.

– Вы посвятили свою жизнь благородной и почетной миссии – заботе о здоровье и жизни людей. В этом зале собрались лучшие представители Воронежского здравоохранения. В этой профессии нет случайных людей. Сюда идут по призванию. По зову сердца. В регионе много специалистов самого высочайшего уровня, чьи имена хорошо известны далеко за пределами Воронежской области, – отметил Владимир Нетёсов.

Он также подчеркнул, что развитие здравоохранения – одна из приоритетных задач органов власти, в том числе депутатского корпуса областной Думы. За прошедшие годы удалось существенно модернизировать систему регионального здравоохранения, сделать доступными для жителей области современные технологии лечения и профилактики заболеваний, улучшить материальное положение медицинских работников. Эта работа будет продолжена.

Владимир Нетёсов пожелал медицинским работникам счастья, здоровья, благополучия, благодарных пациентов и вручил им награды Совета Федерации и Воронежской областной Думы.

.

Свои поздравления и теплые пожелания медработникам Воронежской области адресовали глава региона Александр Гусев, заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова, заместитель Председателя Государственной Думы Алексей Гордеев, и.о. губернатора Виталий Шабалатов, главный федеральный инспектор по Воронежской области Александр Солодов, руководитель департамента здравоохранения области Александр Щукин, заместитель председателя Комитета Воронежской областной Думы по охране здоровья, ректор ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Игорь Есауленко.

Всего накануне Дня медицинского работника заслуженные награды получили 60 человек. В числе награжденных – председатель Комитета Воронежской областной Думы по охране здоровья, главный врач Воронежского областного клинического онкологического диспансера Иван Мошуров. Он отмечен нагрудным знаком «Отличник здравоохранения».

Иван Мошуров сообщил, что для каждого специалиста получать высокую оценку своей работы приятно, но еще приятнее видеть здоровых пациентов.

– Никогда не забуду случай, когда мне пришлось резецировать 6 органов по поводу злокачественного образования. Пациент жив, мы уже больше трех лет с ним общаемся. Понимаете, это самая большая награда для любого врача, для хирурга тем более, – отметил Иван Мошуров.