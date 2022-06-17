Игорь Артамонов рассказал о достижениях региона в здравоохранении на ПМЭФ-2022

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Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов принял участие в панельной дискуссии ПМЭФ «Удовлетворённость медицинской помощью: всем не угодишь или пациент всегда прав?». Модератором встречи выступила директор Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава России Ольга Кобякова. Она отметила успешный опыт Липецкой области в работе с обращениями жителей. Люди могут написать жалобу на сайт «Развиваем Липецкую область вместе», передать обращение через социальные сети или Единую диспетчерскую службу.

«Мы хотели сделать главным принципом медицины клиентоориентированность. Начали с того, что проанализировали работу поликлиник и больниц. Поняли, что чаще всего людям не хватает простого общения и обратной связи от врачей. Во всех медучреждениях на видном месте мы разместили телефоны главных врачей, чтобы пациенты могли напрямую обращаться к ним решать все вопросы напрямую и оперативно. Также провели обучающие семинары для медиков по работе с жалобами», – рассказал Игорь Артамонов.

В результате количество обращений увеличилось в восемь раз, но при этом удовлетворённость медицинским услугами также выросла в полтора раза. Жалобы помогают выявлять проблемы и решать их, подчеркнул Игорь Артамонов.

Липчане часто жалуются на невозможность записаться к нужным специалистам. Игорь Артамонов рассказал, как в регионе находят пути сокращения дефицита кадров. Врачи востребованных специальностей могут получить подъемные в размере 1,5 млн рублей, выплаты на строительство и приобретение жилья, компенсацию затрат на аренду жилья. Студентам, обучающимся по целевому направлению от области, с 1 сентября увеличат размер стипендии в пять раз.

Участники дискуссии отметили факторы, влияющие на уровень показателя удовлетворенности населения медицинской помощью. Это половозрастные характеристики, срок получения медицинской помощи, оценка отношения персонала к пациенту, состояние инфраструктуры, а также восприятие пациентом доступности и качества медицинской помощи.

Игорь Артамонов добавил, что для повышения уровня удовлетворенности населения медицинской помощью необходимо разработать и внедрить единую федеральную методологию оценки. Это поможет в решении наболевших проблем по единым стандартам.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области.