Игорь Артамонов: Мониторинг окружающей среды одно из самых важных направлений нашей работы

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Правительство Липецкой области и публично-правовая компания «Российский экологический оператор» заключили соглашения об информационном обмене и создании экотехнопарка на территории региона. Документы подписаны на площадке Петербургского международного экономического форума.

Первое соглашение предусматривает развитие системы мониторинга состояния окружающей среды в рамках реализации федерального проекта «Комплексная система мониторинга качества окружающей среды». Результаты, полученные региональной системой, будут передаваться в ФГИС ФП «Экомониторинг».

«Мониторинг окружающей среды, в том числе атмосферного воздуха, одно из самых важных направлений нашей работы. В регионе создана собственная лаборатория, модернизированы существующие и установлено восемь новых экологических постов, сформирована единая инновационная система мониторинга состояния воздуха. Эта работа продолжится», – сказал губернатор Игорь Артамонов.

Также стороны договорились о внедрении на территории Липецкой области целостной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, обеспечивающей сортировку 100% отходов и снижение в два раза объема направляемых на полигоны отходов к 2030 году. Заключая данное соглашение, правительство Липецкой области выразило намерение рассмотреть концессионное или инвестиционное соглашение, направленное на реализацию проекта по строительству объектов по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Создание экотехнопарка позволит обеспечить наличие мощностей по размещению, обработке и утилизации ТКО в Центральной зоне деятельности регионального оператора Липецкой области, а также выполнение целевых показателей федерального и регионального проектов «Комплексная система по обращению с ТКО».

Одним из основных условий реализации подобного проекта станет его максимальная экологическая нейтральность – полное соответствие всем требованиям законодательства на этапе проектирования и строительства и максимальное снижение возможного негативного влияния на окружающую среду и здоровье граждан.

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» создана по указу Президента РФ 14 января 2019 года. Целями ППК «РЭО» является предотвращение вредного воздействия на здоровье человека и окружающую среду, создание системы вторичной переработки и вовлечения в хозяйственный оборот сырья для изготовления новой продукции, стимулирование инвестиционной активности в сфере обращения с ТКО, реализация нацпроекта «Экология» в сфере обращения с отходами.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области.