Липецкая область и ещё четыре региона подписали соглашение о совместной деятельности в рамках центра «Инновационные решения в АПК»

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В рамках Петербургского международного экономического форума в гостиной губернаторов состоялось подписание соглашения о межрегиональном сотрудничестве и совместной деятельности в рамках научно-образовательного центра мирового уровня «Инновационные решения в АПК» между правительствами Липецкой, Белгородской, Воронежской, Рязанской областей и администрацией Тамбовской области.

Подписи под документом поставили губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, губернатор Воронежской области Александр Гусев, врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров и врио губернатора Рязанской области Павел Малков.

«Агропромышленный комплекс Липецкой области активно развивается, растёт уровень технологий и оснащения. Нам есть чем поделиться, и есть куда расти. Рассчитываем, что сотрудничество с регионами и образовательным центром даст возможность бизнесу участвовать в инновационных решениях, аграриям активнее внедрять научные разработки в сельское хозяйство. Мы также заинтересованы в подготовке профильных профессиональных кадров для агропромышленных предприятий Липецкой области», – отметил губернатор липецкой области Игорь Артамонов.

Подписанное соглашение определяет основы сотрудничества и взаимодействия пяти регионов в сфере развития деятельности научно-образовательного центра в целях формирования возможностей для проведения исследований и создания разработок мирового уровня, получения новых конкурентоспособных технологий и продуктов и их коммерциализации, подготовки кадров для решения масштабных научно-технологических задач в интересах развития отраслей науки и технологий по приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации.

Соглашение укрепляет межрегиональные связи, способствует созданию благоприятных условий для всесторонних контактов представителей научно-образовательной сферы, созданию условий для развития кооперационных связей между Центром, научно-образовательными и производственными организациями Липецкой, Белгородской, Воронежской, Тамбовской и Рязанской областей.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области.