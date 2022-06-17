ГК «Шанс» построит новый логистический центр на Елецкой площадке ОЭЗ «Липецк»

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Соглашение о намерениях построить новый логистический центр в Липецкой области подписано между правительством региона и ГК «Шанс» в рамках ПМЭФ-2022. Ожидаемый объём инвестиций – 2 млрд рублей.

«Нас радует, что группа компаний «Шанс» расширяет своё присутствие на площадке липецкой экономзоны. Со своей стороны мы готовы оказать необходимую поддержку в реализации проекта», – прокомментировал Игорь Артамонов.

В 2020 году группа компаний «Шанс» открыла на Елецкой площадке ОЭЗ «Липецк» завод по производству средств защиты растений «Шанс Энтерпрайз». Инвестиции в проект составили более 4 млрд рублей. Мощность завода – 50 млн литров готовой продукции в год. В 2022 году «Шанс Энтерпрайз» включён в перечень системообразующих организаций российской экономики.

В связи с развитием производства и расширением рынка сбыта продукции в страны ближнего и дальнего зарубежья ГК «Шанс» планирует построить на Елецкой площадке ОЭЗ «Липецк» распределительный центр завода «Шанс Энтерпрайз». Он будет рассчитан на полный объём хранения порядка 70 тысяч палетомест. Ожидаемая площадь застройки – около 12 гектаров. Строительство логистического центра позволит создать в регионе более 50 новых рабочих мест.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области.