Tele2 и «Связной» продвигают eSIM

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Оператор и технологический ретейлер «Связной» запустили совместную акцию для своих клиентов. При подключении eSIM в рознице «Связного» они получат 60 Гб мобильного интернета.

В магазинах «Связного» клиенты могут приобрести виртуальные карты Tele2 на выгодных условиях. При покупке eSim с тарифом «Мой онлайн» абоненты оператора получают 60 Гб интернет-трафика. Начисление бонуса происходит по 10 Гб ежемесячно в течение полугода при внесении абонентской платы за тариф.

Технология eSIM позволяет отказаться от физических SIM-карт. Использование виртуальных карт удобно: нет необходимости вынимать и вставлять пластиковую карту, можно установить несколько eSIM с разными номерами на один смартфон. Виртуальную SIM-карту нельзя потерять или повредить.

Николай Белогубец, директор по управлению продажами и клиентским сервисом Tele2:

«Технология eSIM, которую наша компания внедрила первой в российском телекоме, становится все популярнее. За 2021 год число активаций виртуальной карты выросло в 5,5 раза год к году. Потенциал инновационной технологии подтверждает и проникновение устройств с поддержкой eSIM в сети Tele2: их доля за минувший год увеличилась с 3 до 6%. Tele2 заинтересована в развитии инновационного направления. У компании «Связной» широкое покрытие сети салонов и высокая экспертиза в предоставлении услуг. Совместный проект позволит нам усилить присутствие на розничном рынке виртуальных SIM-карт».

Технологию eSIM от Tele2 можно подключить в салонах «Связного» в городах России, где оказывает услуги мобильный оператор. Абонентам потребуется паспорт для заключения договора об оказании услуг связи и заявление о замене обычной пластиковой SIM-карты на eSIM.