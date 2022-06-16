Игорь Артамонов рассказал на ПМЭФ-2022, как региональная власть помогает предприятиям в поиске новых маршрутов поставки сырья

.

Губернатор Липецкой области в рамках ПМЭФ-2022 принял участие в сессии «Новые вызовы – новая логистика». На заседании выступили заместитель руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта Захарий Джиоев, заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов, заместитель генерального директора – начальник Центра фирменного транспортного обслуживания ОАО «Российские железные дороги» Алексей Шило, руководители крупнейших транспортных и металлургических компаний.

Участники встречи обсудили работу в условиях санкций, пути перестройки логистики, меры поддержки транспортных компаний. Липецкая область как промышленный и сельскохозяйственный регион одной из первых столкнулась с нарушением логистических цепочек. Игорь Артамонов рассказал участникам дискуссии, как регион решает эти задачи.

«В Липецкой области работают более 250 предприятий с иностранным участием, многие из них столкнулись с трудностями. Мы сразу начали взаимодействовать и помогать им в поиске новых альтернативных маршрутов поставки сырья. Потом мы задумались, а все ли комплектующие нужно завозить? И запустили пилотный проект по локализации совместно со Сбером на основе использования больших данных. Ищем предприятия в соседних регионах, которые могут производить необходимые комплектующие для наших партнёров. Вся информация о таких предприятиях размещается на площадке Минпромторга», – сообщил Игорь Артамонов.

Поддержку предприятиям оказывает и региональный фонд развития промышленности. Он был докапитализорован ещё в начале марта. Для промышленных организаций предусмотрено несколько направлений поддержки, они различаются по целям, уровням процентных ставок, условиям софинансирования и суммам.

Также Игорь Артамонов отметил, что для решения логистических задач необходимы системные меры со стороны федеральных властей, в частности, инвестиции в расширение логистического коридора «Север-Юг», портовых и железнодорожных мощностей в сторону восточного направления. Необходимо предусмотреть гарантии бизнесу на новые инвестиции в транспортную инфраструктуру.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области.