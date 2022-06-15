Игорь Маковский: полная безопасность электросетевого комплекса для работников и жителей – наша стратегическая задача

.

Генеральный директор ПАО «Россети Центр» – управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский провел оперативное совещание, где очередной раз акцентировал внимание на практическом применении подходов и норм обновленной программы безопасности труда.

Руководитель энергокомпаний подчеркнул, что электроэнергетика – отрасль высокого производственного риска, и приоритет номер один в организации работ – жизнь и здоровье сотрудников. Необходимо не просто снизить уровень производственного травматизма, а полностью его исключить. Наряду с этим важно также обеспечить безопасность простых людей, оказавшихся в непосредственной близости от энергообъектов.

«Дальнейшая вовлеченность наших работников в независимую культуру безопасного труда, осознанная забота каждого сотрудника о собственном здоровье, контроль со стороны руководства и коллектива, а также четкое выполнение принятых регламентов, позволит полностью исключить производственный травматизм и возможные риски для жителей регионов нашего присутствия», – отметил генеральный директор «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.