Клиенты Tele2 получат бонусы с «Открытие Инвестиции»

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Tele2 и «Открытие Инвестиции» предлагают частным инвесторам дополнительную выгоду от инвестирования в инструменты фондового рынка. При открытии счета они получат кешбэк 500 рублей на счет мобильного телефона, а при пополнении счета на сумму от 5000 рублей – доступ к курсу по инвестициям. Его обычная стоимость составляет 5900 рублей, с промокодом клиенты Tele2 смогут пройти обучение бесплатно.

В рамках совместного проекта Tele2 и «Открытие Инвестиции» клиенты могут открыть брокерский счет и начать инвестировать в ценные бумаги. Это просто и удобно: первую сделку можно заключить не более чем через пять минут. Подробнее об условиях акции можно узнать по ссылке.

Илларион Яловенко, директор департамента по финансовым сервисам Tele2:

«Рост финансовой грамотности россиян способствует популярности инвестиционных и биржевых инструментов, которые Tele2 предлагает своим клиентам. Мы рады начать сотрудничество с ведущим игроком на фондовом рынке. В коллаборации с партнером мы подготовили для начинающих инвесторов интересные бонусы: они смогут научиться основам финансовой грамотности и освоить инструменты фондового рынка».

Аиша Кубезова, заместитель генерального директора «Открытие Инвестиции» по маркетингу и цифровым каналам продаж:

«Мы наблюдаем высокий интерес к фондовому рынку – за май 2022 года количество частных инвесторов, открывших счета на Московской бирже, выросло на 482 000 человек, до 19,8 млн. Такой рост объясняется прежде всего возможностями инструментов фондового рынка, потенциал которых позволяет инвесторам эффективно распорядиться своими средствами. Мы полагаем, что синергия услуг одного из крупнейших российских брокеров и ведущего оператора сотовой связи придаст новый импульс интереса к фондовому рынку, предоставив дополнительные выгоды для начинающих инвесторов».