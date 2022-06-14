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Общество14 июня 2022 7:00

Парламентарии рассмотрели проблемные аспекты особой экономической зоны и территории опережающего социально-экономического развития Орловской области

10 июня 2022 г состоялось тринадцатое выездное расширенное заседания комитета по промышленности, жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту, на повестку которого было вынесено 5 вопросов, касающиеся жизни практически каждого жителя нашей области
Источник:kp.ru
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На комитете был рассмотрен вопрос «О проблемных аспектах деятельности промышленных предприятий резидентов особой экономической зоны промышленно-производственного типа "Орел" и Территории опережающего социально-экономического развития " Мценск"».

За последние несколько лет количество инвесторов в Орловской области значительно возросло, а вместе с тем и возросло количество сложностей, связанных с инфраструктурой нашей области, которая в большей части является продуктом прошедшей эпохи. Для выявления наиболее критичных проблем на комитет были приглашены представители предприятий, которые работают на данных территориях. «Сейчас между промышленниками, энергетиками и региональной властью существует проблема неопределённости. Энергетикам необходимы гарантии долгосрочной и стабильной работы инвестиционных предприятий для приобретения дорогостоящего оборудования, которое способно себя окупить лишь через несколько лет. В свою очередь, инвесторам уже сейчас необходим больший объём электроэнергии для расширения предприятий в ближайшее время, при этом Орловской области надо привлекать новых инвесторов и усиливать уже имеющихся.

На мой взгляд, первым шагом в решении вопроса станет выделение средств из бюджета на строительство нового энергоцентра 25МВт, что позволит разрешить данный конфликт и повысить уровень привлекательности нашей области для новых инвесторов», - рассказывает Сергей Кутенев, заместитель Председателя Орловского областного Совета народных депутатов – Председатель комитета по промышленности, жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту.

Учитывая сложность и многогранность данного вопроса, депутатами было принято решение об организации дополнительной встречи с представителями администрации, промышленниками и энергетиками.

БИЗНЕС-ПРЕСС