«Ростелеком» установил систему видеонаблюдения в школе №50 города Орла

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Услуга обеспечит дополнительную безопасность детей, поможет в разрешении спорных ситуаций. Видеонаблюдение позволит работникам службы охраны через личный кабинет в онлайн-режиме отлеживать поведение учащихся и посетителей школы. А записи можно будет увидеть в облачном архиве, где они хранятся в течение 30 дней. Доступ к видеоматериалам возможен с любого устройства, имеющего выход в Сеть. Павел Зеленин, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Брянской и Орловской областях: «По желанию заказчика мы можем дополнить систему видеонаблюдения модулями видеоаналитики.

С их помощью осуществляются интеллектуальная обработка и анализ видеозаписей, а также настройка, управление и адаптация сервиса под задачи клиента. Так, система может распознавать лица, определять пол и возраст, вести подсчет количества людей, находящихся в учебном заведении, контролировать посещаемость учеников, обнаруживать оставленные предметы».

Наталья Прохорова, директор МБОУ «СОШ №50» г. Орла. «Видеонаблюдение повысит уровень безопасности на территории школы. Камеры установлены по всему периметру в дополнении к уже имеющимся. Служба охраны сможет полностью просматривать перемещения детей и взрослых. Надеемся, что у нас никогда не возникнет необходимости обращаться к архиву записей, но дополнительные меры предосторожности не бывают лишними, особенно, когда речь идет о безопасности детей». Уточнить информацию об услуге «Видеонаблюдение» и подать заявку на ее подключение можно на сайте и по единому бесплатному телефону 8-800-200-30-00. Реклама