Троицкие хороводы-2022 в Орловской области: афиша событий

Орловщина отметит праздник Троицы фольклорным праздником Фото: Ольга СУПОНЕВА

Более 20 лет на Орловщине проходят Троицкие хороводы, в 2022 году он состоится 12 июня. Расскажем, как пройдет Международный фольклорный праздник в Орловском Полесье в этом году. Гостей ждет масса увлекательных событий: выставки, мастер-классы, песни и пляски, катание на лошадях, фейерверк.

По традиции в Храме Святой Живоначальной Троицы в 8.30 пройдет праздничное богослужение.

В 13.00 гостей мероприятия приглашают на турнир косарей «Легка коса в руках молодца». А через час, в 14.00, на центральной поляне состоится торжественное открытие праздника «Троицкие хороводы в Орловском Полесье». В это же время пройдет традиционный троицкий обряд «Завейся, Березка».

Затем посетителей порадуют аутентичным и стилизованным фольклором творческие коллективы из разных регионов. С 14.30 до 17.30 на сцене выступят ансамбли из Брянской, Калужской, Тульской областей, а также артисты из Беларуси и Луганской Народной Республики. Кроме того, споют и сыграют народные песни творческие коллективы из Орловской области. Концертные программы «Фолк-57» и «ЭТНО-ЛЕТО: модный сезон» развернутся сразу на двух сценических площадках. А еще гостей пригласят на ретро-дискотеку.

В 16.20 начнется фэшн-подиум «Нарядная губерния». Там же пройдет мастер-шоу «Орловский наряд», а затем состоится дефиле-контраст этно-коллекций.

На празднике будут работать целых 15 интерактивных и креативных площадок. Сразу несколько выставок предложат зрителям. Это выставка изделий декоративно-прикладного искусства, народных промыслов и хлебобулочных изделий. Для самых маленьких гостей праздника разыграют спектакль «Заяц, лиса и петух», а также проведут мастер-классы и игровые программы.

Еще несколько ярких событий выходного дня ожидает орловцев: плетение троицких венков, квиз-игра, спортивные игры, перетягивание каната, катание на лошадях и знакомство с обитателями эко-фермы.

Вечером на сцене выступят звезды российской эстрады. Душевные композиции исполнят коллективы «Русский стиль» и «Бабкины внуки». Хедлайнером концерта станет певица Юлия Савичева. А в завершение праздника будет фейерверк.

Добраться до места проведения мероприятия можно на автобусах. Из Орла транспорт отправится 12 июня в 12.00 и 15.00, а обратно – в 17.00 и 21.45.

И,кстати,все желающие смогут поучаствовать в областном конкурсе фотографий. Лучшие снимки самых ярких и запоминающихся моментов праздника выберут в нескольких номинациях. Получившиеся фото нужно отправить в Орловский областной центр народного творчества с 14 по 25 июня.

КОГДА? ГДЕ?

12 июня, с 8.30 до 21.45

с. Льгов, Хотынецкий район

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