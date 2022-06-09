Депутаты Воронежской областной Думы оказали поддержку многодетной семье из Херсона

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Многодетная семья из Херсонской области обратилась в центр гуманитарной помощи партии «Единая Россия», который был открыт в Херсоне 2 июня, с просьбой оказать содействие в организации выезда в Воронежскую область для воссоединения с родственниками. В семье воспитывается шестеро детей, старшему из которых 18 лет, а младшему два года.

Как сообщил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», обращение многодетной семьи было оперативно отработано. При содействии депутата Государственной Думы от Воронежской области, заместителя руководителя фракции «Единой России», руководителя гуманитарной миссии партии по направлению Юг Игоря Кастюкевича людей доставили в Крым. С полуострова депутаты Воронежской областной Думы привезли семью в Воронежскую область, разместили в ПВР, помогли с оформлением необходимых документов, оказанием медицинской помощи. Региональное отделение «Единой России» оказало содействие в поиске родственников.

– Воронежская область с первых дней принимает активное участие в сборе и отправке гуманитарной помощи на Донбасс и освобожденные территории. Соотечественники, приехавшие к нам в регион, обеспечены всем необходимым в пунктах временного размещения. Оперативно мы отрабатываем и адресные обращения граждан, – отметил Владимир Нетёсов.

Депутат Государственной Думы от Воронежской области Игорь Кастюкевич рассказал, что помимо гуманитарной, юридической и медицинской помощи, которую оказывают в центре «Единой России» в Херсоне, партия еще занимается эвакуацией людей.

– Это эвакуация с первой линии и населенных пунктов, которые подверглись ударам сил ВСУ со стороны Николаева. Таких людей много. Среди них – семья с шестью детьми. Благодаря помощи коллег из Воронежской области и лично Владимира Нетёсова выезд людей организовали оперативно. Когда работа идет сообща, и получается такой результат, – отметил Игорь Кастюкевич.

Напомним, что 6 июня в Херсон из Воронежской области прибыла крупная партия жизненно необходимых медикаментов — более 33 тысяч единиц лекарственных средств. Антибиотики, сердечно-сосудистые, обезболивающие, жаропонижающие и препараты для людей с хроническими заболеваниями — всего 1,5 тонны лекарств. Гуманитарный груз сопровождали председатель Воронежской областной Думы, секретарь регионального отделения «Единой России» Владимир Нетёсов, председатель думского Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике и тарифам Евгений Китаев и бывший депутат облдумы Андрей Хабаров. Игорь Кастюкевич помог выстроить логистику доставки медикаментов.

К формированию гуманитарного груза в Воронеже подключились не только общественные организации, но и национальные общины: большую поддержку оказала армянская диаспора региона. Содействие в сборе медикаментов и их доставке оказали депутаты Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов, Евгений Китаев, Александр Пешиков, Елена Губина, Александр Цыбань, Иван Воробьёв, Людмила Ипполитова и бывший депутат регионального парламента Андрей Хабаров.