Игорь Артамонов: Это замечательный подарок для членов общества «Динамо» и всех жителей Липецкой области

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Спортивный праздник, приуроченный к открытию после масштабной реконструкции тира и нескольких игровых площадок региональной организации «Динамо» посетил сегодня в Липецке губернатор региона Игорь Артамонов. Менее года потребовалось для того, чтобы провести полный цикл строительных и отделочных работ в кратчайшие сроки, проработать функционал каждого помещения и создать удобную и комфортную среду для спортсменов и болельщиков.

Результаты вложений в развитие массового, служебно-прикладного и детского спорта в регионе высоко оценили Игорь Артамонов и почетные гости праздника, среди которых были председатель Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо» генерал-лейтенант Анатолий Гулевский, Герой России, советник министра МЧС РФ генерал-лейтенант Андрей Мерзликин, а также руководители федеральных органов государственной власти правоохранительной направленности Липецкой области и ветераны МВД. Структура региональной организации «Динамо» состоит из 10 коллективов физической культуры управлений и подразделений органов правопорядка и безопасности Липецкой области. Ежегодно среди них проводится Спартакиада по 8-10 видам спорта, в которой принимают участие около 2000 сотрудников и военнослужащих региона.

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Безвозмездно предоставляется спортивная база «Динамо» для проведения соревнований школьников, учеников коррекционных образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов и инвалидов. В разнообразных состязаниях и турнирах каждый год участвуют около 1500 юных липчан. Кроме того, здесь работают многочисленные секции для детей и подготовки спортсменов высших достижений. Это, в частности, школа спортивных единоборств Игоря Воротынцева, где тренируются представители областных федераций рукопашного боя, Панкратиона, ММА. Спортивный клуб «Сталь» по спортсменами федерации дзюдо, самбо, боевого самбо, художественной гимнастики, а региональная физкультурно-спортивная организация «Смешанные боевые единоборства» представлена спортсменами федерации ММА, рукопашного боя, боевого самбо. В целом число занимающихся составляет свыше 800 липчан разного возраста.

Увлеченный спортом глава региона, поздравляя всех любителей активного и здорового образа жизни, массовой физической культуры отметил, что, побывав на таком спортивном объекте, всегда чувствуешь радость и прилив энергии. «Здесь уложено прекрасное покрытие на футбольном поле, сделана площадка для мини-футбола, отремонтированы раздевалки. Введен в эксплуатацию после реконструкции 100-метровый тир, который был построен в 1967 году и ни разу с тех пор не ремонтировался. Теперь он входит в тройку лучших в России по оснащению. Это замечательный подарок для членов общества «Динамо» и всех жителей Липецкой области», – подчеркнул Игорь Артамонов. Затем губернатор и почетные гости осмотрели отремонтированные спортивные объекты.

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В ходе спортивного праздника Почетный гражданин города Липецка, основатель борьбы самбо в Липецкой области, ветеран МВД России и спортобщества «Динамо» Ким Марков был награжден почетным знаком «За заслуги в развитии динамовского движения», ценным подарком и юбилейной медалью «80 лет САМБО». Основатель школы боевых искусств при липецкой организации «Динамо», мастер спорта России по рукопашному бою и дзюдо Игорь Воротынцев и старший инструктор учебно-спортивного отдела по спортсооружениям региональной организации «Динамо» Александр Орлов отмечены знаком «Почетный динамовец». Также прошли соревнования по стрельбе из боевого оружия, в которых приняли участие команды управлений органов безопасности и правопорядка региона, турнир по футболу с участием сборных команд УМВД, УФСБ, УФСИН, Главного управления МЧС по Липецкой области и футбольного клуба «Металлург». Для учащихся кадетских классов была организована демонстрация вооружения.

Фото предоставлены пресс-службой администрации Липецкой области.