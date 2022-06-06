Герои сказок Пушкина украсят елецкий парк

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Благоустройство сквера имени А.С. Пушкина ведётся в Ельце. Проект победил во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2021 году.

В планах – ремонт фонтана в центральной части сквера, обновление пешеходных дорожек и системы освещения, установка современных малых архитектурных форм. Для самых маленьких жителей города создадут новое игровое пространство. Появится понтонная и смотровая площадки на набережной, а также зона буккроссинга «Чернильница» – обобщённый образ чернильницы как источника поэтического дара и вдохновения в стихотворении Пушкина.

Предусмотрена зона «Пушкинские черновики» для сезонных тематических выставок. Также в сквере появятся персонажи и атрибуты сказок Александра Сергеевича: беседка-читальня, песочница с арт-объектом «Рыба», качели-балансиры, игровой комплекс, арт-объект «Кубы», музыкальный инструмент «Барабаны», батуты, теннисные столы и лавочки.

На сегодняшний день подрядчик уже завершил демонтажные работы, прокладку сетей водоснабжения и канализации, наружного электроосвещения и сетей видеонаблюдения. Подготовлено песчаное основание под плиточное покрытие, стартовал ремонт фонтана в центральной части сквера. Работы планируют завершить до конца года.

«Мы видим, как преображаются общественные пространства в регионе, – отмечает глава области Игорь Артамонов. – Проделана большая работа и многое ещё впереди. Мы продолжим делать всё для того, чтобы жизнь населения Липецкой области становилась лучше, будем благоустраивать города и сёла. Главное, чтобы жители бережно относились к новым объектам».

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.