Игорь Артамонов: Государственная награда – это высшее признание ваших заслуг, профессионального мастерства, любви к выбранному делу

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Церемония вручения государственных, ведомственных и региональных наград жителям Липецкой области состоялась в администрации региона. Торжество приурочено к отмечающемуся 12 июня Дню России. Среди награжденных были лучшие представители здравоохранения, образования, сельского хозяйства и ряда других отраслей. Профессиональные достижения липчан и большая общественная работа по достоинству оценены руководством страны. Указами Президента Российской Федерации шесть липчан награждены государственными наградами.

За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу орденом Дружбы награжден заместитель директора Липецкого филиала по безопасности Макрорегионального филиала «Центр» публичного акционерного общества «Ростелеком» Владимир Варакин.

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за значительный вклад в укрепление обороноспособности страны и высокие производственно-экономические показатели награжден наладчик зубофрезерных автоматов и полуавтоматов механического цеха общества с ограниченной ответственностью «Липецкий механический завод» Александр Митин.

Почетное звание «Заслуженный машиностроитель Российской Федерации» за заслуги в области машиностроения и многолетнюю добросовестную работу присвоено токарю-расточнику общества с ограниченной ответственностью «Лебедянский машиностроительный завод» Александру Суворову.

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Мастер производственного обучения государственного областного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Липецкий политехнический техникум» Михаил Никифоров удостоен почетного звания «Заслуженный мастер производственного обучения Российской Федерации».

Почетное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации» за заслуги в развитии образования и многолетнюю добросовестную работу присвоено учителю муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия №1» города Липецка Галине Ручкиной.

За значительный вклад в развитие просветительства и сохранение духовно-нравственных традиций Благодарность Президента Российской Федерации объявлена президенту Фонда гуманитарных и просветительских инициатив «Знание» Липецкой области Андрею Насопруну.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, вручая награды, поздравил липчан с предстоящим праздником, поблагодарил за добросовестный труд и отметил вклад каждого из них в развитие региона. «Очень приятно чествовать земляков, многих из которых я знаю лично, – сказал глава региона. – Государственная награда – это высшее признание ваших заслуг, результат большого жизненного опыта, профессионального мастерства, любви к выбранному делу. Вы всем показываете пример и образец исполнения государственного долга». Губернатор также отметил подвижнический труд награжденных ведомственными и региональными наградами. В их числе депутат Государственной Думы РФ Николай Борцов, начальник управления сельского хозяйства Липецкой области Олег Долгих и многие другие. Игорь Артамонов пожелал всем героям дня здоровья, удачи и благополучия.

Фото предоставлены пресс-службой администрации Липецкой области.