Больше двух тысяч участников собрал Велодень-2022 в Орле

В Орел на велопробег приехали гости из других регионов Фото: Сергей Силаев

В выходные в Орле впервые за последние три года состоялся массовый велопробег. Велодень-2022 собрал более двух тысяч участников и стал самым массовым в Центральном федеральном округе. Поучаствовать в спортивном празднике 5 июня смогли все желающие: взрослые и дети, профи и любители, жители нашего региона и его гости.

. Фото: Сергей Силаев

Чтобы на трассе не создать помеху, участники могли проверить состояние велосипеда в специальной палатке мобильного велоремонта. Здесь велосипедисты качали колеса, проверяли работу скоростей, а кому-то пришлось и заклеить шины.

. Фото: Сергей Силаев

Самые креативные прибыли на площадь в костюмах, но не спортивных. Жители примерили на себя различные образы: лисы, стрекоз, наездников, бабочки и даже тигра. Перед заездом желающие могли сфотографироваться и поучаствовать в конкурсах. Их было пять: «Велосилач», «Трасса», «Безумный велосипед», «Трекстенд» и «Велобиатлон». Участники поднимали двухколесного над головой, преодолевали «змейку» с препятствиями, управляли «обратным» велосипедом, и проезжали круги до мишеней.

. Фото: Сергей Силаев

– Мероприятие в этом году проводится в девятый раз, в первый раз оно состоялось в 2012 году. После двухлетнего перерыва, мы, наконец, встретились с гражданами на площади города, - рассказал организатор мероприятия Григорий Карелин.

Мероприятие от первого отличается качественно и количественно. В первую очередь, многократно возросло количество участников. Если в 2012 году на площади собрались 200 велосипедистов, то 5 июня их число перевалило за 2 000.

. Фото: Сергей Силаев

– Традиционно подготовлены для наших участников ряд конкурсов: на скорость, выносливость, силу и творчество. Творческий подход – конкурс костюмов. За него полагались призы, так же, как и за номинации мужчинам, женщинам и детям по всем конкурсам, - поделился Григорий Карелин.

. Фото: Сергей Силаев

За руль велосипеда в выходной день сели и первые лица города. Так, к пробегу присоединился мэр Юрий Парахин. Он выступил перед публикой и рассказал, что в план ремонта дорожного покрытия в Орле будет входить создание новых велодорожек. В планах за 5-7 лет соединить все микрорайоны Орла с центром.

. Фото: Сергей Силаев

– Дорогие друзья, раз всех приветствовать, кто к нам сегодня присоединился. Я вас поздравляю с началом велосезона, желаю успехов и безопасной езды, - заключил мэр.

. Фото: Сергей Силаев

Ровно за 15 минут до старта более 2 тысяч велосипедистов заняли всю площадь Ленина. Колонна ехала размеренно и спокойно, каждый занял свое место и уже заранее решил, сколько кругов сможет преодолеть: один или два. Длина каждого – 3,5 километра. Маршрут из двух кругов затронул пять улиц Орла, которые заранее перекрыли сотрудники ГИБДД: Максима Горького, Красноармейскую, Лескова, Пионерскую и Салтыкова-Щедрина.

. Фото: Сергей Силаев

Несмотря на осадки, состоялся заезд и торжественное награждение победителей конкурсов. А главный приз за оригинальный костюм получили гости из Брянска.