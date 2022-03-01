Игорь Артамонов провёл совещание по обеспечению безопасности информресурсов Липецкой области

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Глава региона Игорь Артамонов сегодня провёл совещание, посвящённое обеспечению безопасности информационных ресурсов Липецкой области. Как сообщил начальник управления цифрового развития Станислав Корниенко, в результате мер, принятых администрацией за последние два года, удалось добиться снижения рисков возникновения компьютерных инцидентов, вызываемых воздействием вредоносного программного обеспечения.

Также на совещании отмечалось, что благодаря проводимой модернизации локальной вычислительной сети администрации удалось повысить эффективность своевременного обнаружения и нейтрализации компьютерных атак.

«Вопросы кибербезопасности в сложившихся условиях крайне актуальны, – подчеркнул Игорь Артамонов. – Работу в этом направлении необходимо усилить и держать её на постоянном контроле».

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.