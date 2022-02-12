Орловчанин Никишин в составе сборной России проиграл чехам на Олимпиаде в Пекине

Александр Никишин. Фото с сайта ФХР.

Сегодня в Пекине состоялись матчи третьего тура мужского хоккейного турнира в группе «В» в рамках 24-х зимних Олимпийских игр.

После побед над швейцарцами (1:0) и датчанами (2:0) подопечные Алексея Жамнова проиграли чехам. Основное время завершилось вничью (5:5), а в овертайме победную шайбу забросил Либор Сулак.

В стартовом составе нашей команды вышел уроженец Орла Александр Никишин. К сожалению, так вышло, что именно ошибка нашего земляка помогла чехам отпраздновать победу. На третьей минуте овертайма он заработал две минуты штрафа, а за восемь секунд до истечения численного перевеса чехи воспользовались этим преимуществом и Сулак поразил цель.

Но, несмотря на поражение, сборная России заняла первое место в группе «В» с семью очками. У датчан шесть баллов, у чехов – четыре, у швейцарцев – одно.

Теперь россияне проведут матч 1/4 финала 16 февраля. Наш соперник определится не раньше завтрашнего вечера, когда состоятся заключительные матчи группового этапа.

Напомним, что сегодня уроженка поселка Хомутово Анна Савонина отметилась заброшенной шайбой в Пекине, но это не помогло россиянкам выйти в полуфинал.