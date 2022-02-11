В Воронежской облдуме рассмотрели вопросы государственной поддержки аграрной отрасли

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В региональном парламенте по инициативе председателя Воронежской областной Думы Владимира Нетёсова продолжается серия встреч депутатов с руководителями исполнительных органов власти по вопросам исполнения бюджета региона за 2021 год и перспективах финансирования ключевых направлений на 2022 год.

Реализация программы по комплексному развитию сельских территорий, развитие органического земледелия и внедрение новых мер поддержки аграриев стали основными темами рабочей встречи депутатов Воронежской областной Думы с заместителем губернатора Виктором Логвиновым и руководителем регионального департамента аграрной политики Алексеем Сапроновым.

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В целом на развитие агропромышленного комплекса в Воронежской области в 2021 году было направлено почти 8 млрд рублей, из которых 2 млрд составили средства области. Что касается количества получателей мер господдержки, то их было свыше тысячи, причем 664 из них относятся к малым формам хозяйствования. Было также отмечено, что по численности крупного рогатого скота в хозяйствах Воронежская область находится на третьем месте в России.

Что касается 2022 года, то структура мер господдержки представителей АПК будет схожа с прошлогодней. В общей сложности запланировано более 40 таких мер, в том числе и ряд новых – они касаются, в частности, предприятий по переработке молока и хозяйств, которые специализируются на выращивании овощей в открытом грунте.

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Отдельной темой обсуждения стало развитие системы органического земледелия в Воронежской области. Напомним, в 2020 году Воронежская областная Дума приняла региональный закон «О регулировании отдельных отношений в сфере производства органической продукции», который стал базовым в этом процессе. Документом, в частности, были установлены полномочия органов государственной власти Воронежской области в указанной сфере и определены направления государственной поддержки «зеленых» сельхозтоваропроизводителей.

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Как отметил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов, принятие закона способствовало решению сразу нескольких задач. В частности, создание правовой базы для развития органического земледелия в регионе является конкурентным преимуществом Воронежской области. Кроме того, принятие закона было направлено на развитие малых и средних форм хозяйствования, фермерства, поскольку производство «зеленой» продукции не предполагает больших масштабов деятельности.

На сегодняшний день в регионе уже 10 хозяйств имеют статус органических, а еще 20 подали заявки на соответствующую сертификацию, что позволит им рассчитывать на ряд мер государственной поддержки, которые считаются исключительными даже в масштабах страны. Такого широкого спектра форм содействия и выделения региональных средств на господдержку нет ни в одном субъекте РФ. Следующий этап развития отрасли – это появление производителей органического сырья и переработчиков на территории региона, что является вопросом ближайшего времени.

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В ходе встречи была затронута тема реализации программы по комплексному развитию сельских территорий. Было отмечено, что на мероприятия в ее рамках было направлено около 1,6 млрд рублей. На эти средства было создано 16 объектов инфраструктуры, построено 4 дороги большой протяженности, введены в эксплуатацию 12 км водопроводных сетей, предоставлялось жилье специалистам. Кроме того, была оказана существенная поддержка аграриям в части привлечения студентов на производственную практику (по этому показателю Воронежская область стала лидером среди всех регионов России). В рамках программы реализуется в регионе и механизм льготной сельской ипотеки (максимальная ставка здесь – 3% годовых). Было предоставлено в прошлом году около тысячи таких кредитов на общую сумму около 2 млрд рублей.

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Что касается инвестиционной активности, то в сфере АПК продолжилась реализация 15 крупномасштабных проектов, которые обеспечат почти 3,5 тысячи рабочих мест. За 9 месяцев прошлого года предприятия отрасли обеспечили поступления в бюджеты всех уровней 16,6 млрд рублей.

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Обсудили в ходе встречи и вопросы материальной обеспеченности сельских жителей. Средняя зарплата на предприятиях АПК региона продолжает расти – в прошлом году она составила около 40 тысяч рублей.

Также депутаты обсудили особенности системы агрострахования в регионе, подготовку к весенне-полевым работам, в том числе вопрос о необходимости дополнительного финансирования предприятий АПК региона в этот период.