Россия с орловчанкой Савониной в составе в третий раз крупно проиграла, но вышла в плей-офф пекинской Олимпиады

Анна Савонина. Фото с официального сайта ЖХК "Торнадо".

Сегодня в Пекине завершился групповой этап на женском хоккейном турнире в рамках 24-х зимних Олимпийских игр. Сборная России потерпела третье разгромное поражение. Вслед за американками (5:0) и канадками (6:1) наших спортсменок разгромили финки (5:0).

Лучшими в составе команды «суоми» стали Санни Рантала и Ноора Тулус, набравшие по два очка по системе «гол+пас».

Участие в матче приняла уроженка поселка Хомутово защитница подмосковного «Торнадо» Анна Савонина. Наша землячка вышла в стартовом составе российской сборной, заработав в первом периоде две минуты штрафа. Кстати, по сути Савонина стала соучастником второго гола финок. Именно после ее удаления Мишель Карвинен реализовала численный перевес.

Что самое важное, так это итоговая расстановка сил в группе «А». Несмотря на три поражения с общим счетом 1:16, наши девушки вышли в плей-офф. Таков регламент турнира: из сильнейшей группы в 1/4 финала попадают все пять команд, а из группы «В» - три.

Теперь 12 февраля подопечные Евгения Бобарико сыграют с командой Швейцарии, которую в стартовом матче турнира одолели со счетом 5:2. Начало битвы за выход в полуфинал – в 7:10 по московскому времени.

Что касается Савониной, то в каждом из четырех матчей группового этапа она выходила в стартовой пятерке. Результативными действиями не отметилась, заработав суммарно четыре минуты штрафа.