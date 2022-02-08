Игорь Артамонов обсудил с архитекторами строительство Центра радионуклидной терапии в Липецке

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Какими должны быть фасады домов в исторической части Ельца и внешний облик Центра радионуклидной терапии обсудили сегодня участники Архитектурно-градостроительного совета. Заседание провёл глава региона Игорь Артамонов.

Комплексного обновления фасадов и крыш ожидают сразу 16 домов на улице Коммунаров в Ельце. Их приведут в порядок в рамках капремонта и программы «Елец 2.0». Проектная группа разработала три предложения по архитектурному облику двухэтажек, участники заседания отправили проект на доработку с просьбой продемонстрировать графически, как обновлённые дома впишутся в существующий облик древнего города.

«Елец – туристический город. И если мы хотим, чтобы гостям было приятно приезжать туда, то необходимо учесть все нюансы при проведении таких работ, чтобы архитектурный облик был гармоничным, свежим и при этом сохранял свою аутентичность», – прокомментировал Игорь Артамонов.

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Ряд вопросов вызвал фасад Центра радионуклидной терапии, строительство которого запланировано на улице Адмирала Макарова в Липецке. По мнению некоторых участников Градсовета, разные части остекления не совсем друг с другом гармонируют, а используемые в оформлении горизонтальные линии нужно уравновесить вертикальными. Архитекторы оформят свои рекомендации в письменное предложение и направят проектировщикам.

Ещё одним проектом, вызвавшим интерес, стало торгово-административное здание на улице Меркулова в Липецке. Его планируют возвести на месте старого и полуразрушенного кафе. Инвестор, которому принадлежит идея, обещает благоустроить прилегающую территорию и двор многоэтажки, примыкающей к будущему строению.

«Это положительная практика, но должны быть гарантии, что инвестор выполнит свои обещания. Необходимо учесть все юридические тонкости и прописать условия в договоре», – подчеркнул Игорь Артамонов, и поручил мэру Липецка Евгении Уваркиной проконтролировать процесс оформления документов.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.