Орловчанка Анна Савонина приняла участие в скандальном матче с канадками на Олимпиаде в Пекине

Уроженка поселка Хомутово вышла в стартовом составе российской сборной, заработав во втором периоде две минуты штрафа. Фото с сайта ЖХК "Торнадо".

Сегодня в Пекине проходят матчи третьего тура группового этапа на женском хоккейном турнире в рамках 24-х зимних Олимпийских игр. Сборная России вчистую уступила канадкам – 1:6.

Лучшими в составе североамериканской команды стали Сара Нурс, Сара Филье, Джейми Ли Рэттрей, Эрин Эмброуз, Брианна Дженнер и Мари-Филип Пулен, набравшие по два очка по системе «гол+пас».

Единственную шайбу в ворота сборной Канады на 38-й минуте при счете 0:4 забросила Анна Шохина.

Участие в матче приняла уроженка поселка Хомутово защитница подмосковного «Торнадо» Анна Савонина. Наша землячка вышла в стартовом составе российской сборной, заработав во втором периоде две минуты штрафа.

Впрочем, самое интересное происходило до игры. Матч должен был начаться в 7:10 по московскому времени. Но… канадки отказались выходить на игру без масок, потребовав того от России. Североамериканки настаивали на том, что опасаются за свое здоровье, так как не располагают результатами тестов на ковид у соперниц.

Был шанс, что организаторы признают неправомерными действия девушек из Канады, но после часовой паузы встреча все же началась. Хоккеистки вышли на лед в масках.

Отметим, что если канадки всю игру провели в масках, то наши девушки и судьи на третий период все же вышли без масок.

Как сообщил официальный телеграм-канал Олимпийского комитета России, одна из хоккеисток сборной Канады перед матчем была отправлена в гостиницу с положительным результатом теста на коронавирус. Возможно, как раз после этого и началась это шумиха с тестами и масками.

Что касается турнирного положения команд в группе «А», то лидируют американки и канадки, набравшие по девять очков после трех туров. У России три балла. У финок и швейцарок пока нет очков. Напомним, что 4 февраля сборная России в составе с Анной Савониной переиграла сборную Швейцарии (5:2), а 5-го – уступила американкам (0:5).

Теперь 8 февраля сборная России встретится с командой Финляндии. Начало матча в 16:10 по московскому времени.