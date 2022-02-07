«Чиновники перекладывают ответственность»: в Орловском облсовете обсудили повышение взносов за капремонт

С 2022 года взнос за капремонт в Орловской области вырос на 38% Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

С 1 января 2022 года в Орловской области выросли взносы, которые жители многоквартирных домов ежемесячно платят за капитальный ремонт. Теперь орловцам приходится отдавать 9,49 рубля за квадратный метр, тариф возрос сразу на 38% (ранее было 6,46 рубля). Или примерно на 100 рублей в месяц для жильцов однушки, на 150 для тех, кто живет в типовой двушке и на 200 рублей для владельцев трехкомнатных квартир.

В региональном правительстве рост платы обосновали взлетевшими ценниками на стройматериалы, однако многие жители не согласны с такой ценовой политикой. Не одобрил решение властей и региональный парламент: на заседании облсовета 4 февраля вопрос вызвал бурное обсуждение. Многие депутаты пришли к мнению, что новый тариф в первую очередь не решит проблемы, имеющиеся у регионального Фонда капремонта, а ударит по карману рядовых орловцев.

ПОВЫСИТЬ, НЕЛЬЗЯ ОСТАВИТЬ

О том, что орловцам с нового года за капремонт придется платить больше, в декабре 2021 сообщил губернатор Андрей Клычков. По словам главы региона, из-за низкого тарифа фонду капремонта приходится туго. Еще и цена на строительные материалы постоянно растут. Вот и дожидаются люди своей очереди и своего права на ремонт домов по многу лет, подставляя тазики под текущий потолок и обходя стороной фасады, с которых отваливается штукатурка.

При этом из-за несоответствия смет на ремонт многоквартирных домов с реальной стоимостью стройматериалов в 2021 году не состоялось 122 аукциона на ремонт из 401, нам счете фонда «зависло» более полумиллиарда рублей. Из запланированных четырех сотен многоэтажек отремонтировали только 91. Региональные власти увидели выход из сложившейся ситуации в повышении тарифа.

И вот жителям стали приходить квитанции с подросшей суммой в графе «капитальный ремонт». Предложили обсудить рост тарифа представители партии «Справедливая Россия». И хотя в областном совете речь о поднявшемся ценнике зашла уже постфактум, дебаты вопросы вызвал оживленные.

МНЕНИЯ РАЗДЕЛИЛИСЬ

- Решение экономически обоснованно и направлено на сокращение дисбаланса, - подытожил свой доклад о необходимости повышения взноса Григорий Шайкин, руководитель областного Департамента ЖКХ.

Вопросов и комментариев посыпалась масса. В том числе возникли они и у прокурора области Владислава Малкина: глава надзорного ведомства отметил, что чиновники из профильного департамента должны лично держать ответ за исполнение программы капительного ремонта. В том числе за некачественную работу, возникающие задолженности, раскрытые на зиму крыши и неэффективное расходование денег, собранных с жильцов. Напомнил Малкин и про уголовные дела, связанные с Фондом.

Многие депутаты раскритиковали повышенный до 9,49 рублей взнос. В том числе и спикер заксобрания Леонид Музалевский, и его первый зам Михаил Вдовин. Вдовин, как руководитель фракции «Единая Россия» в облсовете высказался от лица партии.

- Фракция предлагает Правительству, прежде чем говорить о повышении тарифов, навести порядок в Фонде капитального ремонта. Последний коррупционный скандал: акты непринятых работ, большая кредиторская задолженность говорит о неэффективности работы Фонда. И только после этого, необходимо говорить о повышении тарифов. Вместе с тем, фракция предлагает Правительству отменить решение и предусмотреть повышение тарифа не более процента инфляции. Хочу напомнить, она в районе 8 %, с учетом реального дохода населения. Реальный доход населения вырос на 4 %, - заявил вице-спикер Орловского облсовета Михаил Вдовин.

Повышение взносов обсудили в облсовете

Против повышения тарифа высказался и руководитель фракции ЛДПР.

- Конечно, это вопиющая ситуация, когда чиновники, скажем так, вероломно поднимают тариф на капитальный ремонт — почти на 40 %. Хотя официальная статистика говорит о том, что на строительные материалы поднялся тариф всего на 27 %. С моей точки зрения, чиновники, скажем так, перекладывают ответственность и лазят гражданам в карман, для того, чтобы покрыть свои недоработки, которые они в прошлые годы не сделали, - высказался Владислав Числов.

По его мнению, тариф нужно поднимать постепенно, чтобы не было резкого скачка цен, а у людей не было напряжения с этим скачком связанного.

А вот коммунисты, напротив, рост тарифа поддержали.

- Фракция КПРФ, безусловно, поддерживает рост и считает совершенно обоснованным требование жителей о том, что качество капитального ремонта не соответствует заявленным нормам, что есть огромное количество проблем, но в то же время, мы считаем, что вопросы, связанные с тарифами на капитальный ремонт, надо решать при помощи федерального центра и бюджетных денег, поэтому фракция КПРФ сегодня предложила Президиуму областного Совета обратиться к Правительству Российской Федерации, чтобы были выделены дополнительные финансовые средства, и уже после этого, вернуться к обсуждению тарифа, - заявил Иван Дынкович, зампред облсовета, руководитель фракции КПРФ в региональном парламенте.

Что в итоге? Напрямую повлиять на решение правительства о повышении тарифа депутаты не могут. Но рекомендацию пересмотреть сумму взноса все же властям направили.

- Недопустимо поднимать взнос на капремонт на 38 %, максимальное повышение должно быть на уровне инфляции — не более 9 %. И депутаты приняли решение рекомендовать правительству пересмотреть взнос на капремонт, - подытожил Руслан Перелыгин, руководитель фракции «СР» в облсовете.

Словом, народные избранники ремомендовали снизить тариф на капительный ремонт. В конечном итоге решение все равно остается за правительством.

ОФИЦИАЛЬНО

В настоящее время в регионе около 170 тысяч человек получает компенсацию по взносам за капремонт. Льготы предусмотрены федеральным и областным законодательством.

- Одной из главных причин вынужденного пересчета минимального размера взноса на капремонт стал рост цен на строительные материалы, который в 2021 году приобрел взрывной характер. Индекс потребительских цен (инфляция) за период с 2014–2021 годов увеличился в 1,5 раза, а цены на стройматериалы за указанный период возросли в 2 раза. Очевидно, что даже повышение тарифа в 2022 году на 38,3 % к уровню 2021 года несопоставимо с ростом цен на стройматериалы, который по прогнозам экспертов строительного рынка продолжится в 2022 году, - прокомментировали рост тарифа в пресс-службе Правительства Орловской области.

«КП» следит за развитием ситуации.