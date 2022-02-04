Четыре орловских спортсмена выступят на Олимпиаде в Пекине

Фото со страницы Андрея Клычкова в VK.

Сегодня, 4 февраля, в 15:00 по московскому времени в Пекине стартуют 24-е зимние Олимпийские игры.

Участие в турнире примут четверо представителей Орловской области. Это бобслеистки Анастасия Макарова и Юлия Егошенко, хоккеисты Анна Савонина и Александр Никишин.

Напомним, что единственную медаль в истории орловского спорта на зимних Играх в 2006-м году в Турине завоевал бобслеист Филипп Егоров, ставший вторым в заездах четверок. Кстати, эта награда является единственной для спортсменов из Черноземья на крупнейшем зимнем турнире четырехлетия в новейшей российской истории.

«КП» будет регулярно сообщать о выступлении орловских спортсменов в Пекине. Болеем за наших всем регионом!