В Орле троллейбусы начали курсировать по новым маршрутам

С сегодняшнего дня в Орле начали ходить троллейбусы №2 и №7 Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орле троллейбусы с 3 февраля начали курсировать по новым маршрутам. Количество общественного транспорта на линиях не изменилось.

Обновленные троллейбусные маршруты №2 «Санаторий «Лесной» – Наугорское шоссе» и №7 «Переулок Южный – автовокзал» начали работать с сегодняшнего дня. Они заменяют маршруты №1 «Санаторий «Лесной» – автовокзал» и №8 «Переулок Южный – Наугорское шоссе».

Троллейбус №2 везет пассажиров в прямом направлении: улица Раздольная – Металлургов – Московское шоссе – Московская – Герцена – Горького – Красноармейская – Октябрьская – Приборостроительная – Лескова – Наугорское шоссе. В обратном направлении: Наугорское шоссе – улица Лескова – Приборостроительная – Октябрьская – Пионерская – Горького – Герцена – Московская улица – Московское шоссе.

А троллейбус №7 поехал так: переулок Южный – улица Тульская – Московская – Герцена –Горького – Красноармейская – Октябрьская – Тургенева – 1-я Посадская – Комсомольская. В обратном направлении: по Комсомольской через 1-ю Посадскую, Брестскую, Октябрьскую, Пионерскую, Горького, Герцена, Московскую улицу, Паровозную и до Южного переулка.

- Такие меры позволят исключить дублирование существующих троллейбусных маршрутов, а также улучшить транспортное сообщение через Советский район в сторону микрорайона. При этом возможность доехать из Северного в Заводской район сохраняется за счет пяти городских и нескольких пригородных автобусных маршрутов, на которых работают порядка 75 машин, - сообщили в пресс-службе администрации города Орла.