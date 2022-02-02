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Общество2 февраля 2022 11:10

Найденные при раскопках на Красном мосту и детинце артефакты представлены на выставке в Орле

Гости краеведческого музея познакомятся с тайнами Орловской крепости и увидят предметы времен Судбищенской битвы
Сергей Силаев
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Уникальные экспонаты прямиком из прошлого орловского края представлены на выставке в краеведческом музее

Уникальные экспонаты прямиком из прошлого орловского края представлены на выставке в краеведческом музее

Фото: Сергей Силаев

Жители Орла и его гости могут воочию увидеть артефакты времен Судбищенской битвы и глубже погрузиться в историческое прошлое края. Уникальные находки, сделанные в месте сражения, а также на Красном мосту и детинце Орла представлены на новой выставке в краеведческом музее.

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В 2021 году в Орле начались археологические раскопки в районе слияния Оки и Орлика, на месте, где в 1566 году возникла Орловская крепость. Сотрудники экспедиции и волонтеры под руководством научного сотрудника института археологии РАН Олега Радюша работали без выходных. Находки дали информацию о жизни орловцев несколько веков назад, был найден первый на территории города храм – Рождественский Собора, в котором сохранилось более десяти погребений. Теперь же поистине уникальные экспонаты можно рассмотреть, погрузиться в историю.

Выставка открылась 26 января

Выставка открылась 26 января

Фото: Сергей Силаев

Выставка открылась 26 января. Она посвящена многочисленным археологическим открытиям, сделанным на территории области. Установлены факты, подтверждающие домонгольский период города Орла. Летописи и другие исторические документы подтверждены.

Представленные находки не появились бы на выставке без помощи общественности. Слаженная работа волонтеров, дайверов, ученых помогла узнать о жизни десятков поколений.

Археологи трудились месяцы

Археологи трудились месяцы

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

За время раскопок были найдены монеты времен разных правителей, начиная от Иоанна Васильевича: представлены в экспозиции деньги времен Елизаветы и Петра Первого. Также археологи извлекли из недр земли сотню нательных крестов, некоторые из них также представлены на обозрение посетителей музея.

Восстанавливать картину быта пришлось по кусочкам

Восстанавливать картину быта пришлось по кусочкам

Фото: Сергей Силаев

Помимо этого, найдены и личные вещи – кольца, перстни, пуговицы, лапти, браслеты. Многообразие находок поражает: замки, ключи, ножи, посуда, керамические изделия, крестики, подковы с печатями, бутылки, наконечники стрел. Они иллюстрируют всю бытовую жизнь орловцев. Как сегодня, только много веков назад.

– Фрагменты жизни разных веков соединяются в единое целое, благодаря каждой из находок. На выставке представлено менее 10% от общего числа артефактов, - рассказал Дмитрий Моисеев, директор Орловского краеведческого музея.

ТАК СКОЛЬКО ЛЕТ ОРЛУ?

Открытия, сделанные археологами РАН, дают основание полагать, что Орлу гораздо больше лет, чем принято считать. Есть летописные свидетельства о том, что Орловская крепость была основана в 1566 году по указу Ивана Грозного. Вполне вероятно, что сделанные в 2021 году научные открытия «состарят» город на несколько веков.

Судбищенская битва – сражение, состоявшееся между крымской ордой и русским войском Ивана Шереметьева 24-25 июня вблизи села Судбище. Оно длилось полтора дня, но силы были не равны. 17-тысячное русское войско выстояло против 60 тысяч ордынев, и враги отступили.

– Орел развивался в более ранние века, чем 16-ый, поэтому находка места Судбищенской битвы важна. Уникальное поле сражения, которое в таком виде впервые найдено на территории России, - отметил Олег Радюш, научный сотрудник отдела археологии РАН.

Историю с определением точного места Судбищенской битвы узнала вся страна. Орловские дайверы помогли ученым в рамках проекта “1XPEDITION”.

– Мы рады, что внесли такой большой вклад. Эта битва имеет большое значение как в российской истории, так и в мировой, - поделился Сергей Куликов, Координатор проекта «1XPEDITION» и руководитель клуба подводного плавания «Диво».

Проект продолжит оказывать финансовую помощь в осуществлении археологических раскопок. По словам руководителя, в 2022 году планируется раскопать около 300 метров. В 2021 году эта цифра была в три раза ниже.

Проведенные археологические раскопки помогут лучше узнать прошлое орловского края

Проведенные археологические раскопки помогут лучше узнать прошлое орловского края

Фото: Сергей Силаев

– Мы ждали этих работ долго, почти 6 лет. Они стоят дорого и нужно финансирование. Работы на Красном мосту помогли, они дали информацию как о центре города – детинце, так и о городском посаде, о его жизни на протяжении многих веков. Мы узнали место сражения, и работы там ведутся очень быстро. Это тысячи находок и работа будет продолжаться, - подытожил Олег Радюш.

Олег Радюш: "Мы ждали этих работ долго, почти 6 лет"

Олег Радюш: "Мы ждали этих работ долго, почти 6 лет"

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Работа не прекращалась практически ни на день, как на детинце, так и на Красном мосту. Во время работ некоторые люди по 2-3 месяца жили на месте Судбищеснкой битвы.

Сейчас в планах у ученых обработать материал и в конце года есть шанс увидеть, как выглядели жители Орла в 16-17 веках. Над этим уже работают антропологи в институте археологии РАН.

КультураАфиша Орел