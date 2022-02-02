Найденные при раскопках на Красном мосту и детинце артефакты представлены на выставке в Орле

Уникальные экспонаты прямиком из прошлого орловского края представлены на выставке в краеведческом музее Фото: Сергей Силаев

Жители Орла и его гости могут воочию увидеть артефакты времен Судбищенской битвы и глубже погрузиться в историческое прошлое края. Уникальные находки, сделанные в месте сражения, а также на Красном мосту и детинце Орла представлены на новой выставке в краеведческом музее.

НАСЛЕДИЕ

В 2021 году в Орле начались археологические раскопки в районе слияния Оки и Орлика, на месте, где в 1566 году возникла Орловская крепость. Сотрудники экспедиции и волонтеры под руководством научного сотрудника института археологии РАН Олега Радюша работали без выходных. Находки дали информацию о жизни орловцев несколько веков назад, был найден первый на территории города храм – Рождественский Собора, в котором сохранилось более десяти погребений. Теперь же поистине уникальные экспонаты можно рассмотреть, погрузиться в историю.

Выставка открылась 26 января Фото: Сергей Силаев

Выставка открылась 26 января. Она посвящена многочисленным археологическим открытиям, сделанным на территории области. Установлены факты, подтверждающие домонгольский период города Орла. Летописи и другие исторические документы подтверждены.

Представленные находки не появились бы на выставке без помощи общественности. Слаженная работа волонтеров, дайверов, ученых помогла узнать о жизни десятков поколений.

Археологи трудились месяцы Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

За время раскопок были найдены монеты времен разных правителей, начиная от Иоанна Васильевича: представлены в экспозиции деньги времен Елизаветы и Петра Первого. Также археологи извлекли из недр земли сотню нательных крестов, некоторые из них также представлены на обозрение посетителей музея.

Восстанавливать картину быта пришлось по кусочкам Фото: Сергей Силаев

Помимо этого, найдены и личные вещи – кольца, перстни, пуговицы, лапти, браслеты. Многообразие находок поражает: замки, ключи, ножи, посуда, керамические изделия, крестики, подковы с печатями, бутылки, наконечники стрел. Они иллюстрируют всю бытовую жизнь орловцев. Как сегодня, только много веков назад.

– Фрагменты жизни разных веков соединяются в единое целое, благодаря каждой из находок. На выставке представлено менее 10% от общего числа артефактов, - рассказал Дмитрий Моисеев, директор Орловского краеведческого музея.

ТАК СКОЛЬКО ЛЕТ ОРЛУ?

Открытия, сделанные археологами РАН, дают основание полагать, что Орлу гораздо больше лет, чем принято считать. Есть летописные свидетельства о том, что Орловская крепость была основана в 1566 году по указу Ивана Грозного. Вполне вероятно, что сделанные в 2021 году научные открытия «состарят» город на несколько веков.

Судбищенская битва – сражение, состоявшееся между крымской ордой и русским войском Ивана Шереметьева 24-25 июня вблизи села Судбище. Оно длилось полтора дня, но силы были не равны. 17-тысячное русское войско выстояло против 60 тысяч ордынев, и враги отступили.

– Орел развивался в более ранние века, чем 16-ый, поэтому находка места Судбищенской битвы важна. Уникальное поле сражения, которое в таком виде впервые найдено на территории России, - отметил Олег Радюш, научный сотрудник отдела археологии РАН.

Историю с определением точного места Судбищенской битвы узнала вся страна. Орловские дайверы помогли ученым в рамках проекта “1XPEDITION”.

– Мы рады, что внесли такой большой вклад. Эта битва имеет большое значение как в российской истории, так и в мировой, - поделился Сергей Куликов, Координатор проекта «1XPEDITION» и руководитель клуба подводного плавания «Диво».

Проект продолжит оказывать финансовую помощь в осуществлении археологических раскопок. По словам руководителя, в 2022 году планируется раскопать около 300 метров. В 2021 году эта цифра была в три раза ниже.

Проведенные археологические раскопки помогут лучше узнать прошлое орловского края Фото: Сергей Силаев

– Мы ждали этих работ долго, почти 6 лет. Они стоят дорого и нужно финансирование. Работы на Красном мосту помогли, они дали информацию как о центре города – детинце, так и о городском посаде, о его жизни на протяжении многих веков. Мы узнали место сражения, и работы там ведутся очень быстро. Это тысячи находок и работа будет продолжаться, - подытожил Олег Радюш.

Олег Радюш: "Мы ждали этих работ долго, почти 6 лет" Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Работа не прекращалась практически ни на день, как на детинце, так и на Красном мосту. Во время работ некоторые люди по 2-3 месяца жили на месте Судбищеснкой битвы.

Сейчас в планах у ученых обработать материал и в конце года есть шанс увидеть, как выглядели жители Орла в 16-17 веках. Над этим уже работают антропологи в институте археологии РАН.