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Сбер начал тестировать зеленую кнопку. Орловцы в отделении банка по адресу ул. Брестская, 12 могут чувствовать себя в еще большей безопасности.

В зонах круглосуточного обслуживания клиентов, расположенных при девяти офисах банка в шести городах, в том числе и в Орле, появился стенд с установленной сенсорной кнопкой безопасности. «Зелёной кнопкой» клиенты могут воспользоваться в нерабочее для отделения время, если возникла внезапная угроза жизни или здоровью: например, за человеком гонится преступник либо ему потребовалась срочная медицинская помощь. В рабочее время помочь клиентам готовы сотрудники отделения банка.

В текущем году планируется расширение пилота в Орле и Орловской области: в его периметр войдут 42 офиса банка, имеющие зону-24.

Другое новшество Сбер придумал для молодежи - с помощью специальной нейросети «Сбера» определиться с будущей профессией. В процессе специально разработанных мини-игр искусственный интеллект анализирует реакцию на предложенные варианты и делает соответствующие выводы.

Орловские предприниматели могут оформить Welcome онлайн-кредит в офисе на улице Октябрьской или онлайн. Они регистрируют бизнес и с первого дня формируют кредитную историю. Сумма кредита – от 10 000 рублей, проценты начисляются с 6 месяца, а срок кредита – 1 год.

К тому же, юридические лица и индивидуальные предприниматели могут получить электронную подпись от ФНС России. ПАО Сбербанк – первое доверенное лицо удостоверяющего центра федеральной налоговой службы.

Жители Орловской области имеют возможность оперативно оформить карту жителя региона. Универсальный носитель имеет яркий дизайн и объединяет в себе проездной и пропуск. Обладатель карточки получит социальные пособия и скидки. Получить ее можно только в офисах «Сбера».

Пластиковые карты выдаются на определенное время и если оно подходит к концу, то Сбер поможет сделать доброе дело. Для утилизации пластика нужно прийти в ближайший офис банка и сдать карту в банкомате с соотвествующей функцией.

Обладатели умного дома также найдут для себя кое-что интересное: умные лампы и розетка Sber помогут оптимизировать график использования электронных устройств, а управлять ими можно с экрана гаджета.

Устройство SberBoxTop, объединившее в себе функции умной колонки с камерой и телевизионной приставки, сделает дом еще умнее и уютнее. Управление осуществляется как с помощи голоса и пульта, так и языком жестов.

Сергей СИЛАЕВ