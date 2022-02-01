Школьники Липецкой области из глубинки получили возможность познакомиться со сферой IT

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Они решают логические задачи для написания кода и составляют свой первый компьютерный мультфильм. Это стало возможным благодаря региональному проекту по созданию сети цифровых площадок дополнительного образования «IT-bit», сообщает управление образования и науки Липецкой области. Школьники из глубинки получают отличную возможность познакомиться со сферой IT.

IT-технологии - важное направление развития дополнительного образования региона, неоднократно подчеркивал глава региона Игорь Артамонов. «Дети должны знать о профессиях будущего, которые связаны с IT–технологиями, должны возвращаться в Липецк и создавать здесь высокодоходные, высокотехнологичные рабочие места и производства. Наша задача – поднять общий уровень образования, открыть специальности в вузах. Для этого нужно готовить детей в школах на другом уровне», - считает Игорь Артамонов.

Проект направлен на раннюю профессиональную ориентацию ребят в сфере информационных технологий. На занятиях учащиеся в доступной форме изучают языки программирования, чтобы самостоятельно выпускать мобильные приложения, интерактивные открытки и универсальных роботов-помощников. Обучение ведётся по трём направлениям - «Программирование роботов» (7-17 лет), «Программирование на Scratch» (7-12 лет) и «Введение в программирование на языке Python» (12-17 лет).

Так, робототехники из «IT-bit» села Доброе за первый месяц обучения, прошедший с момента открытия площадки в их районе, уже освоили создание кодов программ для работы с различными датчиками. Например, датчиком определения цвета, запуска мотора и датчиком силы нажатия. А юные воспитанники «IT-bit» города Данкова на занятиях по программированию на Scratch, соединяя графические блоки, создали несколько историй и мини-игр, в которых самостоятельно могут контролировать поведение своих персонажей.

На сегодняшний день площадки «IT-bit» созданы в 12 муниципалитетах. По программам IT-направленности уже занимаются в общей сложности около тысячи школьников региона. Оператором проекта выступает Центр цифрового образования детей «IT-куб» Центра дополнительного образования Липецкой области.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.